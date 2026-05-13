Bosch 7kg Washing Machine Amazon Offers: ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మెషీన్కి మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. అత్యంత తక్కువ ధరలోనే ఎక్కువ ఫీచర్స్తో అందుబాటులో ఉన్న కొన్ని బ్రాండ్లకు సంబంధించిన వాషింగ్ మెషిన్స్ ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా Bosch బ్రాండ్కి సంబంధించిన ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మెషిన్ చీప్ ధరకే లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెజాన్లో ఇప్పుడే ఈ బ్రాండ్కి సంబంధించిన వాషింగ్ మెషిన్ కొనుగోలు చేస్తే చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు..
ముఖ్యంగా బాష్ (Bosch) 7 kg 5 స్టార్ ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మెషిన్ అత్యంత చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. ఇది WAJ24263IN, 2026 మోడల్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని ఇప్పుడే అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసేవారికి అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ మోడల్పై ఏకంగా 40 శాతంకు పైగా తగ్గింపు లభిస్తోంది.
Bosch 7 kg 5 స్టార్ ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మెషిన్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది Steam Anti-Bacteria టెక్నాలజీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని వల్ల బట్టలలోని 99.9 శాతం బ్యాక్టీరియాతో పాటు అలర్జీ కారకాలను తొలగించి, బట్టలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుతుంది. అంతేకాకుండా AI ActiveWater ఫీచర్తో మెషీన్ లోపల ఉండే సెన్సార్లు బట్టల బరువును గుర్తించి, దానికి తగ్గట్టుగా నీటిని వాడుకుంటాయి.
అలాగే ఇందులో చాలా ప్రత్యేకమైన EcoSilence Drive ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీని వల్ల వాషింగ్ చేసేటప్పుడు శబ్దం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే మోటర్ చాలా బాగా పని చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో లభించే స్పెషల్ ఫీచర్తో డ్రమ్ లోపల ఉండే ప్రత్యేకమైన ప్యాడల్స్ బట్టలు దెబ్బతినకుండా సున్నితంగా ఉతుకుతాయి.
ఇవే కాకుండా ఇందులో చాలా ప్రత్యేకమైన స్పీడ్ ఫర్పెక్ట్ ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీని వల్ల తక్కువ సమయంలో బట్టలను శుభ్రం చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇందులో Anti-Tangle ఫీచర్ బట్టలు ఒకదానికొకటి చిక్కుపడకుండా.. నలిగిపోకుండా ఇది ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో అనేక రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్ అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ వాషింగ్ మెషిన్కు సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ మార్కెట్లో ధర MRP రూ.48,990తో విక్రయిస్తోంది. అయితే, దీనిని ఇప్పుడే అమెజాన్లో కొనుగోలు చేస్తే ఏకంగా 45 శాతం స్పెషల్ తగ్గింపుతో రూ.26,690 లోపే పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే దాదాపు రూ.1,750 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.
అలాగే Amazon Pay ICICI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే దాదాపు రూ.800 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా అదనంగా తగ్గింపు పొందడానికి DBS బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి కూడా భారీ తగ్గింపు లభిస్తుంది. వీటన్నింటి వినియోగిస్తే.. రూ.24 వేల లోపే పొందవచ్చు..