Shanaya Kapoor about her ex boy friend: ప్రియుడితో కలిసి వెకెషన్ కు వెళ్లానని గతంలో చేదు అనుభవంను మరోసారి గుర్తు చేసుకున్నారు. ఇంతకన్నా ఆనందం ఎక్కడ ఉంటుందని భావించానని , ఇంతలో తన ప్రియుడి గురించి షాకింగ్ విషయం బైటపడిందన్నారు. మొత్తంగా బాలీవుడ్ నటి చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
యువతీ, యువకులు ప్రస్తుతం వాలెంటైన్స్ డే సంబరాలలో మునిగితెలుతున్నారు. రేపు (ఫిబ్రవరి 14న ) శనివారం రోజున మనం వాలెంటైన్స్ డే ను జరుపుకుంటాం. ఈ క్రమంలో చాలా మంది తమ ప్రియమైన వారికి సర్ ప్రైజ్ గా లవ్ ప్రపొజ్ కు ప్లాన్ లు చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది తమ వారితో హోటల్, రెస్టారెంట్ లో ఎంజాయ్ చేయడానికి రెడీ అయిపోయారు.
అయితే.. ప్రేమను చాలా పవిత్రమైనదని చెప్తారు. కానీ ఇటీవల కొంత మంది దీన్ని తమ అవసరాలకు వాడుకుంటున్నారు. అవసరం ఉన్నంత వరకు ప్రేమ ఉన్నట్లు నటిస్తున్నారు. వారితో అడ్డమైన తిరుగుళ్లు తిరుగుతున్నారు. పీకల్లోతు ప్రేమలో కూరుకునిపోయాక మెల్లగా బ్రేకప్ లు చెప్తున్నారు. మరికొంత మంది ఒకరికి తెలియకుండా మరికొందరితో ప్రేమాయణాలు నడిపిస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
తాజాగా.. వాలెంటైన్స్ డే వేళ స్టార్ హీరోయిన్ సంజయ్ కపూర్ కూతురు షనయా కపూర్ తనకు ఎదురైన ఒకషాకింగ్ అనుభవంను బైటపెట్టింది. గతంలో తాను ఒక యువకుడితో ప్రేమలోపడ్డానని, ఇద్దరం కలసి ఉండాలని కోరుకున్నామని చెప్పింది. ఆతర్వాత తనే నా సర్వస్వమని భావించినట్లు వెల్లడించింది.
ఒక రోజు తన ప్రియుడితో కలసి వెకెషన్ కు వెళ్లామని చెప్పింది. ఇద్దరం రెస్టారెంట్ లో ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశామని, రాత్రి డిన్నర్ చెద్దామని తన ప్రియుడు ఫోన్ లో క్యాబ్ చేయమనగా.. నా ఫోన్ లో చార్జింగ్ లేకపొవడంతో అతని ఫోన్ తీసుకున్నానని చెప్పింది. అప్పుడు ఆ ఫోన్ వాట్సాప్ లో యువతితో ఛాటింగ్ చేసినట్లు గమనించానని చెప్పింది.
అవి చాలా అసభ్యంగా ఉన్నాయని, ఇలానే ఐదుగురు అమ్మాయిలతో ఒకరికి తెలియకుండా మరొకరితో ప్రేమయణం నడిపిస్తున్నట్లు చాటింగ్ లు గుర్తించినట్లు నటి చెప్పుకొచ్చింది. ఇది చూసి తన గుండెలు పగిలినంతగా బాధపడ్డానని, జీవితంలో ఇలాంటి రోజు ఒకటి వస్తుందని అనుకొలేదని ఎమోషనల్ అయ్యింది.
దీని గురించి అతడ్ని ప్రశ్నించగా పొంతనలేని సమాధానం చెప్పాడని వాపోయింది. ఆ తర్వాత అతనితో బ్రేకప్ చెప్పానని నటి షనయా కపూర్ తన జీవితంలో ఎదురైన షాకింగ్ అనుభవంను మరోసారి బైటపెట్టింది. ప్రస్తుతం వాలెంటైన్స్ డే వేళ నటి షనయా చేసిన వ్యాఖ్యలు నెట్టింట దుమారంగా మారాయి.
నటి షనయా గతంలో తనను బాడీ షేమింగ్ చేశారని కూడా వార్తలలో నిలిచారు.ఈ ట్రోలింగ్ ను పట్టించుకొనని స్పష్టం చేశారు. షనాయా ఆంఖోన్ కీ గుస్తాఖియాన్ సినిమాతో వెండితెర మీదకు వచ్చారు. విక్రాంత్ మాస్సే దీనిలో హీరోగా నటించాడు. ఇప్పుడు షనయా తు యా మే మూవీ హీరోయిన్ గా నటించింది.