BPCL Recruitment 2026: నిరుద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. డిగ్రీ అర్హతతో నెలకు రూ.1,40,000 జీతంతో BPCLలో ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్

BPCL Recruitment 2026: మీరు డిగ్రీ పాసై ఇంటి వద్దే ఖాళీగా ఉంటున్నారా..? డిగ్రీ అర్హతతో మంచి ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నట్లుయితే ఈ గుడ్‌న్యూస్ మీ కోసమే. భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్‌ లిమిటెడ్‌ (BPCL) భారీగా ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. దీనిలో భాగంగా వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న పలు పోస్టుల భర్తీకి రెడీ అయ్యింది. ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోండి. 
 
డిగ్రీ అర్హతతో BPCLలో భారీగా ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ రిక్రూట్‌మెంట్‌ ద్వారా మొత్తం 250 సెక్రటరీ, జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌, అసోసియేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులను భర్తీ చేయాలని భావిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఆసక్తిగల అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు కోరుతోంది. ఇంజినీరింగ్‌, అకౌంట్స్‌, క్యూఏ, అఫీషియల్‌ లాంగ్వేజ్‌ విభాగాల్లో భర్తీ చేసేందుకు సిద్ధమైంది.   

అర్హత కలిగిన ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్‌ విధానంలో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు పోస్టులను బట్టి నెలకు ప్రారంభ వేతనం రూ. 30,000-రూ.1,40,000 వరకు ఉండనుంది. పోస్టులను బట్టి అభ్యర్థుల గరిష్ఠ వయోపరిమితి 2026, ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నాటికి 30 నుండి 35 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.  

పోస్టుల ఖాళీలు చూస్తే.. జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ (ఇంజినీరింగ్‌) పోస్టుల సంఖ్య: 175, అసోసియేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ (క్వాలిటీ అస్యూరెన్స్) పోస్టుల సంఖ్య: 30, జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ (అకౌంట్స్‌) పోస్టుల సంఖ్య: 25, జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ (వేసైడ్ ఎమినిటీస్) పోస్టుల సంఖ్య: 10, సెక్రటరీ (బీపీసీఎల్‌) పోస్టుల సంఖ్య: 08, అసోసియేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ (అఫీషియల్‌ లాంగ్వేజ్‌) పోస్టుల సంఖ్య: 02 ఉన్నాయి.   

ఇక ఈ పోస్టులకు అప్లయ్ చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు సంబంధిత విభాగంలో డిప్లొమా, బీటెక్‌, బీఈ, సీఏ, సీఎంఏ, ఎంఏ, ఎంఎస్సీ ఏదైనా ఒక డిగ్రీలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. అలాగే నోటిఫికేషన్‌లో సూచించిన విధంగా సంబంధిత విభాగాల్లో గతంలో పని చేసిన అనుభవం కూడా ఉండాలి.  

ఈ అర్హతలు కలిగిన ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు మే 17, 2026వ తేదీలోపు అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తు ఫీజు కింద జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్‌ అభ్యర్థులు రూ.1180 చొప్పున చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులకు ఎలాంటి ఫీజు లేదు. రాత పరీక్ష, గ్రూప్‌ డిస్కషన్, ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా తుది ఎంపిక ఉంటుంది.  

