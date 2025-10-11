English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bra Fence: ఆడవాళ్లు బ్రా వేలాడదీసి, ముద్దు పెట్టుకోవాలి..ఆ గ్రామంలో వింత ఆచారం!

Bra Fence New Zealand: ప్రపంచంలోని ప్రతి ప్రాంతాలకు వాటి వాటి ఆచారాలు, కట్టుబాట్లు ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని మనల్ని ఆశ్చర్యపరిచే సంప్రదాయాలు కూడా ఉన్నాయి. న్యూజిలాండ్‌లోని సెంట్రల్ ఒటాగో ప్రాంతంలో ఉన్న కార్డోనా అనే చిన్న గ్రామం కూడా ఒక ఆసక్తికరమైన ఆచారానికి ప్రసిద్ధి చెందింది.
అక్కడి "బ్రా ఫెన్స్" ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా ప్రసిద్ధ పర్యాటక ఆకర్షణ. ఈ కంచెను చూడటానికి అనేక దేశాల నుండి పర్యాటకులు కార్డోనాకు వస్తారు. ఈ ప్రదేశంలో మహిళలు తమ బ్రాలను తీసి ఇనుప కంచెకు వేలాడదీస్తారు.    

దీని ఉద్దేశ్యం కొంతమందికి వింతగా అనిపించవచ్చు. కానీ దీని వెనుక ఒక నమ్మకం ఉంది. ఇలా చేయడం ద్వారా వారు తమ జీవిత భాగస్వామిని కనుగొంటారని నమ్ముతారు. ఆ నమ్మకంతో.. చాలా మంది మహిళలు తమ బ్రాలను అక్కడ వేలాడదీస్తారు. ఈ ఆచారం 1999 లో ప్రారంభమైంది.    

మొదట్లో అక్కడ నాలుగు బ్రాలు వేలాడదీశారు. వాటిని ఎవరు అక్కడ పెట్టారో ఎవరికీ తెలియదు. కానీ ఆ దృశ్యాన్ని చూసిన తర్వాత, చాలా మంది మహిళలు తమ బ్రాలను అదే విధంగా కంచెకు వేలాడదీశారు. అలా కొన్ని రోజుల్లోనే.. ఆ కంచెపై చాలా బ్రాలు కనిపించడం ప్రారంభించాయి.    

కొంతమందికి ఇది వింతగా అనిపించింది. మరికొందరు ఉత్సాహంగా ఆ పని చేశారు. వార్తాపత్రికలలో, టీవీలలో కంచె గురించి వార్తలు రావడంతో, పర్యాటకుల సంఖ్య పెరిగింది. మహిళలు మాత్రమే కాదు, పురుషులు కూడా ఆ ప్రదేశాన్ని సందర్శించి ఫోటోలు తీసుకుంటున్నారు.    

(గమనిక: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం కేవలం సాధారణ వార్తా నివేదికల ద్వారా ఆధారపడి ఉంది. పైన చెప్పబడిన నమ్మకాలను జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు)  

