Brahmamudi Kavya Remuneration: 'బ్రహ్మముడి' కావ్య నెలకు ఎంత సంపాదిస్తుందో తెలుసా? ఒక్కో ఎపిసోడ్‌కు భారీగా రెమ్యూనరేషన్!!

Brahmamudi Deepika Rangaraju Remuneration: 'బ్రహ్మముడి' సీరియల్ హీరోయిన్ కావ్య అలియాస్ దీపికా రంగరాజు గురించి బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. తెలుగు సీరియల్స్‌లో 'బ్రహ్మముడి' టాప్ రేటింగ్‌తో దూసుకుపోతోంది. అందులో హీరోయిన్‌గా కనిపిస్తున్న దీపికా రంగరాజు‌కు విపరీతమైన ఫాలోయింగ్ ఉంది. 
ఆమె నటనతో పాటు చలాకీ మాటలతో ఎంతోమందిని ఆకట్టుకుంటోంది ఈ ముద్దుగుమ్మ. అయితే ఈ 'బ్రహ్మముడి' సీరియల్ ద్వారా నటి దీపికా రంగరాజు లక్షల రూపాయలను సంపాదిస్తుంది. అయితే ఈ సీరియల్‌లో ఓ ఎపిసోడ్ నటించేందుకు ఆమె ఎంత పారితోషకం తీసుకుంటుందో తెలుసా?

ఇండస్ట్రీలోని కొందరి సమాచారం ప్రకారం.. నటి దీపికా రంగరాజు ఈ సీరియల్ కోసం భారీగానే రెమ్యూనరేషన్ అందుకుంటోందట. ఒకరోజు షూటింగ్ చేసేందుకు దీపికా రంగరాజు ఏకంగా 45 వేల రూపాయలను పుచ్చుకుంటున్నట్లు సమాచారం. 

ఈ విధంగా ఓ నెలపాటు ఈ షూటింగ్ జరిగితే.. కావ్య అలియాస్ దీపికకు ఏకంగా రూ.9.11 లక్షల రూపాయల వరకు సంపాదిస్తుందట.

మరోవైపు బుల్లితెర సీరియల్ రికార్డులను తిరగరాసిన 'కార్తీక దీపం' వంటలక్క అలియాస్ ప్రేమి విశ్వనాథ్ కూడా భారీగా పారితోషకం పుచ్చుకుంటుందట. 

వంటలక్క కేవలం ఒక్కరోజు షూటింగ్‌కు సుమారు 50 వేల రూపాయలు వసూలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ విధంగా నెలకు వంటలక్కకు (20 నుంచి 25 రోజుల పాటు షూటింగ్) సుమారు రూ.10.12 లక్షల డబ్బు సంపాదిస్తుందట. 

వంటలక్కతో పోల్చితే బ్రహ్మముడి కావ్య పారితోషికం ఏమి తక్కువ కాదని బుల్లితెర వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అతితక్కువ కాలంలోనే దీపిక రంగరాజుకు ఈ రేంజ్ పాపులారిటీ రావడం..అత్యధికంగా రెమ్యూనరేషన్ తీసుకోవడం సాధారణమైన విషయం కాదు. కేవలం సీరియల్ మాత్రమే కాకుండా దీపికా రంగరాజు సోషల్ మీడియాలో బ్రాండ్ ప్రమోషన్స్‌తో పాటు కొన్ని కామెడీ షోలలోనూ నటిస్తూ భారీగా ఆర్జిస్తోంది. 

