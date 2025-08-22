Maanas Nagulapalli: 90 కిలోల నుంచి 65 కిలోల బరువు తగ్గిన 'బ్రహ్మాముడి' హీరో మానస్‌.. సీక్రెట్‌ ఇదే!

Maanas Nagulapalli Burns Weight From 90 KGs To 65 KGs Know The Secret: సీరియల్ నటుడు మానస్ నాగుళ్లపల్లి గతంలో బొద్దుగా ఉండేవాడు. దాదాపు 90 కిలోల నుంచి ఇప్పుడు 65 కిలోల కండలవీరుడిగా మారిపోయాడు. ఇప్పుడు ఆరు పలకలతో అమ్మాయిలను ఫిదా చేస్తున్న మానస్ వెయిట్ లాస్ జర్నీ గురించి తెలుసుకుందాం.
Maanas Nagulapalli Weight Loss: వినోద రంగంలో మానస్ నాగుళ్లపల్లి హల్చల్ చేస్తున్నాడు. గతంలో సీరియల్స్కు పరిమితమైన మానస్ ఇప్పుడు తరచూ టీవీ షోలలో సందడి చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు జబర్దస్త్ షోకు యాంకర్గా మారిపోయాడు. ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న మానస్ వేరు.. గతంలో ఉన్న మానస్ వేరు. అంతగా మారడం వెనుక ఎంతో శ్రమ దాగి ఉంది. మానస్ వెయిట్ లాస్ జర్నీ తెలుసుకుందాం.
Maanas Nagulapalli Weight Loss: సీరియల్స్లో నటుడిగా అప్పుడప్పుడే గుర్తింపు పొందుతున్న సమయంలో మానస్ నాగుళ్లపల్లికి బిగ్బాస్ అవకాశం ఉంది. ఆ షోలోకి వచ్చే సమయంలో మానస్ పూర్తిగా మారిపోయాడు. చక్కగా.. ఫిట్గా కనిపించాడు. కానీ గతంలో మాత్రం బొద్దుగా ఉండేవాడు. ఇప్పుడు పూర్తి ఫిట్గా మారి ఆరు పలకలతో అమ్మాయిల్లో సెగలు రేపుతున్నాడు.
Maanas Nagulapalli Weight Loss: నటుడు మానస్ గతంలో 90 కిలోల బరువుతో బాధపడుతుండేవాడు. బొద్దుగా.. ఉదర భాగం ముందుకు చొచ్చుకుని వచ్చింది. వినోద రంగంలో ఉండడంతో ప్రేక్షకులకు అందంగా కనిపించేందుకు మానస్ పూర్తిగా ట్రాన్స్ఫర్మ్ అయ్యాడు. బరువు తగ్గాలనుకుని కఠోర శ్రమ చేశాడు. ఏడాది తిరిగాక మానస్ ఎంతో అందంగా.. ఫిట్గా కనిపించాడు. దాదాపు 65 కిలోలకు తగ్గిపోయాడు. దీని వెనుక రహాస్యాన్ని మానస్ చెప్పాడు.
Maanas Nagulapalli Weight Loss: ఒక సంవత్సరం నిబద్ధత, కృషి కారణంగా తాను ఇలా మారినట్లు మానస్ నాగుళ్లపల్లి చెప్పాడు. సహనం, పట్టుదలతో ఇలా మారి ఇప్పుడు పూర్తి ఉత్సాహంగా ఉన్నట్లు తెలిపాడు. ఏడాది కాలంగా ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని పాటించడంతోపాటు పోషకాహారాన్ని తీసుకున్నట్లు మానస్ వివరించాడు.
Maanas Nagulapalli Weight Loss: క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడంతోపాటు సంకల్పంతో బరువు తగ్గుదలకు కష్టపడినట్లు నటుడు మానస్ నాగుళ్లపల్లి తెలిపాడు. దీనికితోడు ఫిట్నెస్ నిపుణుల మార్గదర్శకత్వం, ప్రోత్సాహంతో ఇది సాధ్యమైందని మానస్ ప్రకటించాడు.
Maanas Nagulapalli Weight Loss: సాధ్యమైనంతగా మసాలా వంటకాలకు దూరమై.. ప్రొటీన్లు ఇచ్చే ఆహారాన్ని అధికంగా తీసుకున్నట్లు మానస్ నాగుళ్లపల్లి వివరించాడు. వాటికితోడు కాయగూరలు, తృణధాన్యాలు, మాంసకృతులు అధికంగా ఉండే ఆహారం తన మెనూలో ఉండేదని మానస్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు.