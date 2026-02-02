English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Richest comedians: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన కమెడియన్స్.. బ్రహ్మీ ప్లేస్ ఎక్కడంటే..

richest comedians: కామెడీ చేసుకునే వాళ్లని  కమెడియన్స్ అని తేలిగ్గా తీసుకోవద్దు. ప్రస్తుతం వీళ్లు సంపాదిస్తున్న సంపాదన ముందు కొంత మంది హీరోల ఇంకమ్  కూడా దిగదుడుపే. మన దేశంలో బ్రహ్మానందం, కపిల్ శర్మ సహా దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన కమెడియన్స్ ఎవరున్నారో చూద్దాం.. 

 
1 /7

బ్రహ్మానందం..  బ్రహ్మీ మన దేశంలోనే అత్యంత ధనవంతుడైన కమెడియన్ గా పేరు సంపాదించాడు. ఈయన మొత్తం ఆస్తుల విలువ రూ.700 కోట్ల వరకు ఉన్నట్టు సమాచారం. 

2 /7

అలీ.. కమెడియన్ కమ్ హీరో అలీ ఆస్తులు కూడా దాదాపు రూ. 450 కోట్ల వరకు ఉంటుందనేది టాక్. ఈయన సినిమాల్లో కమెడియన్ గా .. హీరోగా.. యాంకర్ గా.. ఉంటూనే యాడ్స్ చేస్తూ సంపాదిస్తున్నారు.    

3 /7

జానీ లీవర్.. బాలీవుడ్ లో నెంబర్ కమెడియన్ గా పాపులర్ అయిన తెలుగు వాడైన జానీ లీవర్ స్థిర, చర ఆస్తువ విలువ కలిపి దాదాపు  రూ.300 కోట్ల వరకు ఉండొచ్చు.  

4 /7

కపిల్ శర్మ.. కామెడీ విత్ కపిల్ శర్మ షో తో పాపులర్ అయిన కపిల్ శర్మ నికర ఆస్తులు దాదాపు రూ. 280 కోట్లు ఉన్నట్టు తాజాగా ఓ సంస్థ ఇచ్చిన నివేదికలో వెల్లడైంది. 

5 /7

రాజ్ పాల్ యాదవ్.. బాలీవుడ్ స్టార్ కమెడియన్ రాజ్ పాల్ యాదవ్ ఆస్తులు తక్కువేం లేవు. జానీ లివర్ తర్వాత అత్యధిక సంపాదన ఉన్న నటుల్లో ఇతను ఒకడు. ఈయన ఆస్తుల విలువ నికరంగా రూ. 250 కోట్ల వరకు ఉంటుందనేది అంచనా.. 

6 /7

సునీల్ గ్రోవర్.. సునీల్ గ్రోవర్ ఈయన నికర ఆస్తుల విలువ రూ. 21 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా. ఈయన ప్రస్తుతం కామెడీ షోలతో పాటు సినిమాల్లో నటిస్తూ ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. 

7 /7

వీరితో పాటు జకీర్ ఖాన్, భారతీ సింగ్, అలీ అస్ఘర్, కృష్ణ అభిషేక్, కికు శారద వంటి వారి ఆస్తుల విలువ రూ. 20 కోట్ల నుంచి రూ. 50 కోట్ల మధ్య ఉంటుందని ప్రముఖ సంస్థల అంచనా వేస్తున్నాయి. 

