Breast Cancer Symptoms: రొమ్ములలో సాధారణంగా కనిపించే నొప్పి, ముఖ్యంగా ఋతుచక్రానికి సంబంధం లేని నొప్పితో చాలా మంది బాధపడుతున్నారు. అలాంటి నొప్పి రావడం చాలా డేంజర్.
రొమ్ములలో సాధారణంగా కనిపించే నొప్పి, ముఖ్యంగా ఋతుచక్రానికి సంబంధం లేని నొప్పితో చాలా మంది బాధపడుతున్నారు. అలాంటి నొప్పి రావడం చాలా డేంజర్.
చనుమొన తలక్రిందులుగా ఉండవచ్చు లేదా దాని నుండి రక్తపాతం లేదా అసాధారణమైన స్రావం రావచ్చు.
రొమ్ము చర్మం మందంగా లేదా ఎర్రగా మారవచ్చు. కొన్నిసార్లు మండుతున్న అనుభూతి ఉండవచ్చు.
రొమ్ము పరిమాణం లేదా ఆకారం మారవచ్చు లేదా ఒక వైపు వంగి కనిపించవచ్చు.
రొమ్ము లేదా చంకలో గట్టి ముద్ద లేదా వాపుగా కనిపిస్తుంది.
గమనిక: ఈ వార్త సాధారణ సమాచారం ఆధారంగా రూపొందించబడింది. దీని గురించి పూర్తి వివరాల కోసం సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.