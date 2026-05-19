/Broom Remedies: లక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహం మీ పై ఉండాలంటే.. ఇంట్లో చీపురును ఈ దిశలోనే పెట్టండి..!!

Broom Remedies For Home: ఇంట్లో చీపురును ఏ దిశలో పెట్టాలి. ఏ దిశలో పెట్టకుడదనే విషయం చాలా మంది తెలియదు. సనాతన హిందూ సంప్రదాయంలో చీపురును లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా భావవిస్తారు. అందుకే చీపురును ఎక్కడ పడితే అక్కడా.. ఎలా పడితే అలా ఉంచకూడదు.
Maa Lakshmi Blessings With Broom: చీపురు కేవలం చెత్తను ఊడ్చడమే కాకుండా.. ఇంట్లో సుఖసంతోషాలను, శ్రేయస్సును కూడా పెంచడంలో తోడ్పడుతుంది. హిందూ మతంలో, సంపదకు అధిదేవత అయిన లక్ష్మీదేవి చీపురులో నివసిస్తుందని ప్రజల ప్రగాఢ విశ్వాసం.
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం.. సంపద పెరగడానికి, ఇంట్లో సుఖశాంతులతో ఉండటానికి చీపురును సరైన పద్ధతిలో ఉపయోగించాలి. ఈ చీపురుకు సంబంధించిన పరిహారాలు ఇంట్లో సానుకూలతను పెంచి, ఆనందాన్ని వృద్ధి చేస్తాయి.
శనివారం రాత్రి ఎవరికీ తెలియకుండా ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వెనుక చీపురును ఉంచడం ద్వారా, నిద్రాణంగా ఉన్న అదృష్టం మేల్కొని, ఇతర చోట్ల నిలిచిపోయిన మీ డబ్బు మీ చేతికి వస్తుందట.
మంగళవారం నాడు పాత చీపురును నిర్మానుష్య ప్రదేశంలో వదిలివేయండి. ఇది మీకు వ్యాధులు, అప్పుల నుంచి విముక్తి పొందడానికి, అప్పులు, అనవసరమైన ఖర్చుల వంటి సమస్యలను అధిగమించడానికి దోహదపడుతుంది.
ప్రతిరోజూ చెత్తను ఊడ్చిన తర్వాత, దానికి పసుపుతో తిలకం పెట్టడం ద్వారా సంపదలకు అధిదేవత అయిన లక్ష్మీ దేవి ప్రసన్నం అవుతుందట. అంతేకాదు ఇంటికి ఆనందాన్ని, శ్రేయస్సును తెస్తుందనేది కొన్ని వాస్తు శాస్త్ర గ్రంథాల్లో ఉంది. చీపురును ఎల్లప్పుడూ ఎవరూ చూడని చోట ఉంచాలి. ఈ రకంగా దృష్టి దోషం పడకుండా.. ఇంట్లో సానుకూల శక్తిని పెంచుతుంది.
గమనిక: ప్రియమైన పాఠకులారా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, వాస్తు శాస్త్రాలు, సనాతన హిందూ సంప్రదాయాలను అనుసరించి మేము ఈ సమాచారం అందించాము. జీ న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.