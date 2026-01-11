Brown Bread Vs White Bread: వైట్ బ్రెడ్ Vs బ్రౌన్ బ్రెడ్‌.. ఈ రెండింటిలో ఆరోగ్యానికి ఏది మంచిదంటే..!

Brown Bread Vs White Bread: బ్రెడ్ ప్రతి ఇంట్లో కనిపిస్తుంది. చాలామంది దీన్ని సాండ్విచ్, బ్రెడ్ ఓమ్లెట్, బ్రెడ్ జామ్గా చేసుకొని బ్రేక్ఫాస్ట్గా తింటుంటారు. అయితే బ్రెడ్ ఆరోగ్యకరమని అనుకుంటారు. మార్కెట్లో వివిధ రకాలగా బ్రెడ్ దొరుకుతుంది. ముఖ్యంగా వైట్ బ్రెడ్, బ్రౌన్ బ్రెడ్ ఎక్కువగా ఉపయోగంలో ఉంటాయి. ఈ రెండింట్లో ఏది మంచిది, ఎవరికి ఏది ఉపయోగం అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వైట్ బ్రెడ్, బ్రౌన్ బ్రెడ్.. ఈ రెండింటిని ఇప్పుడు అందరూ తింటున్నారు. అయితే బ్రౌన్ బ్రెడ్.. వైట్ బ్రెడ్ కంటే ఆరోగ్యానికి మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. హోల్ గ్రెయిన్స్, గోధుమలతో చేసిన బ్రౌన్ బ్రెడ్ తినడం వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
అయితే బ్రౌన్ కలర్ చూసి మాత్రమే బ్రెడ్ మంచిదని అనుకోకూడదు. మార్కెట్లో నకిలీ బ్రౌన్ బ్రెడ్ ఎక్కువగా ఉంది. కాబట్టి బ్రౌన్ బ్రెడ్ కొనేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడాలి. కొన్ని బ్రౌన్ బ్రెడ్లు గోధుమ రంగు కావడానికి కారామెల్ రసం వాడి చేస్తారు. ఇవి ఆరోగ్యానికి మంచివి కావు.
బ్రౌన్ బ్రెడ్ కొనేటప్పుడు 100 శాతం గోధుమలు, తృణధాన్యాలతో చేసినవి మాత్రమే తీసుకోవాలి. అప్పుడే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. హోల్ గ్రెయిన్స్తో చేసిన బ్రౌన్ బ్రెడ్లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. పోషకాలు కూడా బాగా ఉంటాయి.
బ్రౌన్ బ్రెడ్ తినడం వల్ల పేగులు మెల్లగా పనిచేస్తాయి. మంచి బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది. అలాగే బ్రౌన్ బ్రెడ్ జీర్ణక్రియకు మద్దతు ఇస్తుంది. వైట్ బ్రెడ్ మైదా పిండితో చేస్తారు. దీనిలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి వైట్ బ్రెడ్ కంటే బ్రౌన్ బ్రెడ్ మంచిది.
అయితే రంగు కోసం చేసిన బ్రౌన్ బ్రెడ్ తినడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు. 100 శాతం గోధుమలతో చేసిన బ్రౌన్ బ్రెడ్ తినడం వల్లే ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది. బ్రెడ్ కొనేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించడం చాలా ముఖ్యమని పోషకాహార నిపుణులు చెబుతున్నారు.