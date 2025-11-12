BRS Party Likely To Win In Jubilee Hills By Election: తెలంగాణలో జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపుతున్నది. పోలింగ్ ముగియడంతో తుది ఫలితంలో ఏ పార్టీ విజయం సాధిస్తుందనేది ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుస్తుందని తేలుతోంది. మాగంటి సునీత విజయం ఖాయమని తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఓ సర్వే ఇదే విషయాన్ని స్పష్టం చేసింది.
తెలంగాణలో జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికతో రాజకీయాలు అనూహ్య మలుపు తిరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అన్నింట్లో ఘోరంగా విఫలమైన కాంగ్రెస్, రేవంత్ రెడ్డిపై ప్రజల్లో తీవ్ర అహసనం ఉంది. ఈ క్రమంలో వచ్చిన జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికను ఉపయోగించుకున్నారని సమాచారం. అందులో భాగంగానే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి పట్టం కట్టారని తెలుస్తోంది.
మాగంటి గోపీనాథ్ మృతితో అనివార్యంగా వచ్చిన జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో మొదటి నుంచి బీఆర్ఎస్ పార్టీ దూకుడుగా వెళ్తోంది. పోలింగ్ పూర్తయిన నేపథ్యంలో వివిధ సంస్థలు తమ సర్వేలు వెలువరించాయి. ఎగ్జిట్ పోల్స్ సర్వేలు విడుదల చేయగా.. వాటిలో బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ మధ్య హోరాహోరీ పోటీ ఉంటుందని ప్రకటించాయి. విజయం ఇద్దరిని దోబుచులాడుతుందని పేర్కొన్నాయి.
కొన్ని సర్వేలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత విజయం సాధిస్తారని ప్రకటించాయి. తాజాగా విడుదలైన కేకే సర్వే ఎగ్జిట్ పోల్ సర్వేలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ విజయం సాధిస్తారని తేలింది. 8 శాతం ఓట్ల తేడాతో కారు దూసుకెళ్తుందని కేకే సర్వేలో తేలింది.
కేకే సర్వే సంస్థ విడుదల చేసిన ఎగ్జిట్ పోల్స్ ప్రకారం జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ 49 శాతంతో స్పష్టమైన ఆధిక్యంలో ఉంది. ప్రజల్లో కేసీఆర్, బీఆర్ఎస్ పార్టీపై ఉన్న విశ్వాసం, స్థానిక అభ్యర్థి పట్ల ఉన్న ఆదరణ ఈ ఫలితాలకు కారణమని కేకే సర్వే సంస్థ పేర్కొంది.
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్ 41 శాతం ఓట్లు పొందనుండగా.. బీజేపీ 8 శాతం.. ఇతరులు 2 శాతం ఓట్లు సాధించారని కేకే సర్వే వెల్లడించింది. బీజేపీ డిపాజిట్లు గల్లంతు అవుతుండడం గమనార్హం.
కేకే సర్వే ప్రకారం తుది ఫలితాల్లో జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ విజయం సాధిస్తే అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీకి భవిష్యత్ లో గడ్డు పరిస్థితులు ఎదురుకానున్నాయి. రేవంత్ రెడ్డి పదవికి గండం ఏర్పడడమే కాకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చే ఎన్నికల్లో అధికారం కోల్పోవడం పక్కా అని స్పష్టమవుతుంది.