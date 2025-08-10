English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bruhaspathi Gochar: కర్కాటక రాశిలో బృహస్పతి గోచారం.. ఈ రాశుల వారికి బంపర్ జాక్ పాట్.. ఇంట్లో డబ్బుల వర్షం..

Bruhaspathi Gochar: కర్కాటక రాశిలో బృహస్పతి సంచారము వలన కొన్ని రాశుల వారికి డబుల్ జాక్ పాట్ ఇవ్వనుంది. ప్రస్తుతం బృహస్పతి చాలా వేగంగా కదులుతున్నాడు. మిథున రాశిలో సంచారము చేస్తున్న బృహస్పతి అక్టోబర్ 18న కర్కాటక రాశిలో సంచారము చేయనున్నాడు. దీని వలన ఈ రాశుల వారికి అనుకోని సంపద కలగబోతుంది. 
1 /8

Bruhaspathi Gochar: కర్కాటక రాశిలో సంచారము చేసిన 49 రోజుల తర్వాత బృహస్పతి డిసెంబర్ 5న తిరిగి మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ కాలంలో, బృహస్పతి కొన్ని రాశులకు మంచి ఫలితాలను అందించబోతున్నాడు. అంతేకాదు కెరీర్ పరంగా.. వ్యాపారం పరంగా కుటుంబంలో మూడు రెట్లు అధిక ప్రయోజనాలను అందుకోబోతున్నారు. 

2 /8

అక్టోబర్ 18న కర్కాటక రాశిలో సంచారము చేసే 49 రోజులు అక్కడే ఉండబోతున్నాడు. ఈ కాలంలో, మిథున రాశి, వృశ్చిక రాశితో సహా 5 రాశులకు సానుకూల ఫలితాలను తీసుకురాబోతుంది. కాబట్టి, గురు సంచారము కారణంగా ఏ రాశులు అదృష్టవంతులు అవుతాయో తెలుసుకుందాము. 

3 /8

వృశ్చిక రాశి: గత కొంత కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న డబ్బును తిరిగి పొందుతారు. బృహస్పతి సంచారము కారణంగా, వృశ్చిక రాశి వారికి అనేక విజయాలను అందించబోతుంది. అదృష్టం అనుకూలంగా ఉండబోతుంది.  మీరు పిల్లల ద్వారా కొన్ని శుభవార్తలను అందుకుంటారు. మీరు కొత్త వాహనాన్ని కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇది మీ మనసును ఆనంద పరుస్తుంది. 

4 /8

కన్య రాశి: కర్కాటక రాశిలో బృహస్పతి సంచారము వలన  అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుంది. ఇది కన్యరాశి వారికి ఎక్కువ లాభాలను తీసుకు రాబోతుంది. బృహస్పతి సంచారము వలన  సంపద, ఆస్తి ప్రయోజనాలను తెచ్చే  అవకాశం ఉంది. మీరు పూర్వీకుల ఆస్తిని పొందవచ్చును.  మీరు వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన ఒప్పందాన్ని అందుకుంటారు. మీకు అదృష్టం యొక్క పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.

5 /8

మకర రాశి: కర్కాటక రాశిలో బృహస్పతి సంచారము మకర రాశి వారికి మంచి లాభాలను తీసుకురాబోతుంది. మీరు పనిలో విజయం సాధించబోతున్నారు. పనిలో ఇప్పటివరకు వచ్చిన అడ్డంకులు త్వరగా తొలగిపోతాయి. మీ ప్రణాళికలు ఫలవంతమవుతాయి. మీరు ఉన్నత అధికారుల నుండి మద్దతు పొందుతారు. మీరు పనిలో అనేక ప్రయోజనాలను అందుకుంటారు. 

6 /8

మిథున రాశి: కర్కాటక రాశి వారికి  ఇది ఆర్థిక లాభాలను అందించబోతుంది.  మిథున రాశి వారికి, కర్కాటక రాశిలో బృహస్పతి సంచారము సానుకూల ఫలితాలను అందించబోతుంది. రాబోయే రోజుల్లో మీరు ఈ సంబంధాల నుండి అనేక ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. మీరు సుదూర ప్రయాణాలను చేయడం వలన అనేక ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. మంచి లాభాలను సంపాదించడంలో మీరు విజయం అందుకుంటారు. మీరు మనశ్శాంతిని పొందుతారు. మీరు మతపరమైన కార్యకలాపాలపై ఆసక్తిని చూపుతారు.

7 /8

మీన రాశి: వివిధ వనరుల నుండి డబ్బును తెచ్చే బృహస్పతి సంచారము మీన రాశి వారికి మంచి ఫలితాలను అందించబోతుంది.  వివిధ వనరుల నుండి డబ్బు మీ చేతికి వస్తుంది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చు. మీరు ఆస్తుల ఆనందాన్ని పొందుతారు. దీనితో పాటు, ఈ సమయం విద్యార్థులకు అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. మీకు సమాజంలో గౌరవం, హోదా పొందుతారు. 

8 /8

గమనిక: ఈ వ్యాసంలోని సమాచారం వివిధ మీడియా, జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, వివిధ వ్యక్తులు చెప్పిన సమాచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ఇది  నమ్మకాలు, ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాల నుండి సేకరించిన అందించబడిన సమాచారం. ZEE NEWS దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.   

Jupter Transit Guru gochar Bruhaspati Gocharam Bruhaspati Gochar Astrology

Next Gallery

Coolie: &#039;కూలీ&#039; క్రేజ్‌ మామూలుగా లేదుగా.. సెలవు ప్రకటించిన సాఫ్ట్‌వేర్‌ కంపెనీ..!