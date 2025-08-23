English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Guru Shani Dev Yuti: 500 యేళ్ల తర్వాత గ్రహా మండలంలో అరుదైన యోగం.. ఈ రాశుల వారిపై డబ్బుల వర్షం.. సొంతింటి కల సాకారం..

Guru Shani Dev Yuti: 500 యేళ్ల తర్వాత  కొన్ని రాశుల వారికి  అనుకోని ధనలాభం కలగబోతుంది.  స్వంత ఇంటిని కలిగి ఉండాలనే కల నెరవేరబోతుంది. అష్టైశ్వర్యాలు కలగబోతుంది. 500 యేళ్ల తర్వాత, శని దేవుడు, బృహస్పతి ఒకే రాశిలో అరుదైన యోగాన్ని ఏర్పరుస్తున్నారు. ఇది నాలుగు రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని మార్చబోతుంది. .
దాదాపు 500 యేళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత బృహస్పతి, శనిదేవుడు అరుదైన కలయిక ఏర్పడబోతుంది. దీంతో నాలుగు రాశుల వారికి జీవితం కొత్త మలుపులు తిరగబోతుంది. అంతేకాదు ఈ రాశుల వారి జీవితాలను వెలుగులను నింపబోతుంది. 

కన్య రాశి: శని దేవుడు, గురుదేవుడు అపూర్వ కలయికతో  అన్ని కోరికలు, ఆకాంక్షలు నెరవేరనున్నాయి.  మీ స్వంత ఇల్లు,  వాహనాన్ని కొనుగోలు చేయనున్నారు. మీకు అదృష్ట యోగం కలగబోతుంది. మీరు మీ వ్యక్తిగత, వృత్తి జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి ఎదుగుతారు.  

మిథున రాశి: శనీశ్వరుడు, బృహస్పతి అరుదైన కలయికతో మిథున రాశి వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టబోతుంది. అదృష్టం పూర్తి మద్దతు ఉండబోతున్నట్టు సమాచారం. కెరీర్ పరంగా  వ్యాపారానికి సంబంధించిన అన్ని పనులు సక్సెస్ అవుతాయి. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.

ధనుస్సు రాశి : శని దేవుడు, బృహస్పతి అపూర్వ కలయికతో  అన్ని రంగాలలో లాభం ఉండబోతుంది.  మీరు కొత్త వాహనం, ఇల్లు లేదా భూమిని కొనుగోలు చేయవచ్చు. మీరు కుటుంబ అవసరాలన్నింటినీ సులభంగా తీర్చబోతున్నారు. 

వృషభ రాశి: బృహస్పతి, శని దేవుడు అపూర్వ కలయికతో వృషభ రాశి వారు  ఆర్థిక సమస్యల నుంచి బయటపడనున్నారు. వీరి ఆదాయం భారీగా పెగరబోతుంది. పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇది ఉత్తమ సమయం. శివుని ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ  ఈ రాశి వారిపై ఉండనున్నాయి. 

గమనిక: ఈ వ్యాసం సాధారణ సమాచారం, పంచాంగాలు, పండితులు ఇతర మత గ్రంథాల్లోని సమాచారాన్ని సేకరించి దాని  ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు. 

