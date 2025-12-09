English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • India Vs Brunei Currency: ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న ముస్లిం దేశం.. ఆ దేశపు ఒక్క నోటు మన కరెన్సీలో 6.80లక్షలకు సమానం..!!

India Vs Brunei Currency: బ్రూనై ప్రపంచంలోనే అత్యంత చిన్న ముస్లిం దేశం. ఈ దేశం అత్యంత ఖరీదైన కరెన్సీని ముద్రిస్తుంది. దీని 10,000 బ్రూనై డాలర్ నోటు భారతదేశంలో దాదాపు రూ. 6.80లక్షలకు సమానంగా ఉంటుంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత చిన్న దేశం కరెన్సీ విలువ ఎందుకంత విలువైంది. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

ప్రపంచ దేశాల కరెన్సీలు అనగానే మనకు ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది అమెరికా డాలర్ లేదంటే యూరో గురించి. కానీ భారతదేశంలో ఒక నోటు ధర సుమారు రూ. 7లక్షల వరకు ఉంటుందని మీకు తెలుసా. ఈ నోటు బ్రూనై దేశానిది. ఈ దేశంలోని ఒక కరెన్సీ రూ. 10,000 బ్రూనై డాలర్ నోటు దీని విలువ భారత దేశంలో సుమారు రూ. 6.80లక్షల వరకు ఉంటుంది. ఇంత మొత్తంలో ఉంటుందా అని మీరు షాక్ అవుతారు. . Vice.com నివేదిక ప్రకారం, 1 బ్రూనై డాలర్ విలువ భారత రూపాయలలో రూ. 69.61గా ఉంది.

బ్రూనై ఆగ్నేసియాలోని ఒక చిన్న దేశం. కానీ చాలా సంపన్న దేశం. ఆ దేశంలో విస్తారమైన చమురు, సహజ వాయులు నిల్వలు ఉన్నాయి. సుమారు 500, 000జనాభా ఉన్న ఈ దేశం ఆదాయం దాని పౌరుల జీవన ప్రమాణాలతో ప్రతిబింబిస్తుంది. అందుకే ఆ దేశ కరెన్సీని ప్రపంచం ఉదాహరణగా పరిగణిస్తుంది.

బ్రూనై నోట్లు డినామినేషన్ ప్రపంచంలో ఇంత ఎక్కువ విలువ కలిగిన కొన్ని కరెన్సీల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. 10,000 బ్రూనై డాలర్లను అమెరికా డాలర్లుగా మార్చితే దాదాపు 7, 770 యూఎస్డీ అవుతుంది. బ్రూనై ఈ నోట్లను లిమిట్ గా ముద్రిస్తుంది. ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ముద్రించదు. వాటి భద్రత కూడా ఆ విధంగానే ఉంటుంది

  బ్రూనై, సింగపూర్ 1967లో ఒక చారిత్రాత్మక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నాయి. వాటి కరెన్సీలకు ఉమ్మడి విలువను ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి. నేడు బ్రూనై డాలర్, సింగర్ పూర్ డాలర్ సమానంగా ఉన్నాయి. ఈ రెండు దేశాలు ఒకదానికొకటి కరెన్సీలను అంగీకరిస్తాయి. దీంతో బ్రూనై కరెన్సీకి మరింత విలువ పెరిగింది.  

ఇక ఈ దేశ ఆర్థిక బలం గురించి చెప్పుకుంటే చమురు, గ్యాస్ ఎగుమతుల నుంచి భారీగా ఆదాయం సమకూరుతుంది. దీంతో ఆ దేశ ప్రభుత్వం దగ్గర అపారమైన నగదు నిల్వలు ఉన్నాయి. అసలే అప్పు అనేది ఉండదు. జీడీపీలో కేవలం 1.9శాతం. తక్కువ జనాభా, సంమ్రుద్ధిగా ఉన్న వనరుల కారణంగా ఈ దేశ తలసరి ఆదాయం ఆసియాలో అత్యధికంగా ఉంది. అందుకే ఆ దేశ కరెన్సీ ప్రపంచంలోనే శక్తివంతమైన కరెన్సీల్లో ఒకటిగా పరిగణిస్తున్నారు.  

