BSNL Super Plan 2026: BSNL బంపర్ ప్లాన్.. ఒక్క రీచార్జ్‌తో 5 నెలలు ఫ్రీ..ఈ 150 ప్లాన్ మిస్ చేసుకోకండి!

BSNL 150 Days Plan 2026:BSNL రూ.997 ప్లాన్ 150 రోజుల పాటు రోజుకు 2GB డేటా, అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్‌తో మంచి లాంగ్‌టర్మ్ ఆప్షన్‌గా నిలుస్తోంది. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ కాలం సర్వీస్ కావాలనుకునే యూజర్లకు ఇది వాల్యూ ఫర్ మనీ ప్లాన్.
ప్రభుత్వ రంగ టెలికాం సంస్థ BSNL తన వినియోగదారుల కోసం మరో ఆకర్షణీయమైన ప్లాన్‌ను తీసుకొచ్చింది. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ రోజుల పాటు సర్వీస్ అందించాలనుకునే వారికి ఈ ప్లాన్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా ఎక్కువ డేటా, కాలింగ్ అవసరం ఉన్న వారికి ఇది మంచి ఎంపికగా మారుతోంది.

ఈ కొత్త ప్లాన్ ధర రూ.997. ఈ ప్లాన్ తీసుకుంటే మొత్తం 150 రోజుల పాటు వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. అంటే ఒకసారి రీచార్జ్ చేస్తే దాదాపు ఐదు నెలల పాటు మళ్లీ రీచార్జ్ అవసరం ఉండదు. ఈ ప్లాన్‌లో ప్రతి రోజు 2GB హై స్పీడ్ డేటా అందుతుంది. మొత్తం చూస్తే 150 రోజుల్లో 300GB వరకు డేటా వినియోగించుకోవచ్చు.  

డేటా లిమిట్ పూర్తయిన తర్వాత కూడా ఇంటర్నెట్ పూర్తిగా ఆగిపోదు. స్పీడ్ తగ్గినప్పటికీ యూజర్లు ఇంటర్నెట్ ఉపయోగించవచ్చు. అలాగే ఈ ప్లాన్‌లో అన్ని నెట్‌వర్క్‌లకు అపరిమిత ఉచిత కాల్స్ అందిస్తారు. రోజుకు 100 SMSలు కూడా పంపుకునే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో ఈ ప్లాన్ డేటా మరియు కాలింగ్ అవసరాలను పూర్తిగా తీర్చగలదు.  

ఇది మాత్రమే కాకుండా కొన్ని అదనపు ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి. బీఎస్ఎన్ఎల్ ట్యూన్స్ వంటి సేవలు, కొన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ కంటెంట్ కూడా ఈ ప్లాన్‌లో లభిస్తాయి. దీంతో వినియోగదారులకు మరింత విలువ దక్కుతుంది.  

ఇక తక్కువ ధరలో ప్లాన్ కావాలనుకునే వారి కోసం మరో ఆప్షన్ కూడా ఉంది. రూ.397 ప్లాన్ కూడా 150 రోజుల వ్యాలిడిటీతో అందుబాటులో ఉంది. అయితే ఇందులో మొదటి 30 రోజుల పాటు మాత్రమే రోజుకు 2GB డేటా మరియు ఉచిత కాల్స్ లభిస్తాయి. తర్వాత డేటా లేదా కాల్స్ కోసం అదనంగా రీచార్జ్ చేసుకోవాలి. అయినప్పటికీ సిమ్ మాత్రం 150 రోజుల పాటు యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది.

Silver Rate Today: వెండి పరిస్థితి దారుణం..భారీగా పడిపోతున్న ధర.. ఏప్రిల్ 16వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?