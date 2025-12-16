English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • BSNL: జియో.. ఎయిర్‌టెల్‌కు BSNL చెక్‌.. 150 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌తో దిమ్మదిరిగే షాక్‌..!

BSNL: జియో.. ఎయిర్‌టెల్‌కు BSNL చెక్‌.. 150 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌తో దిమ్మదిరిగే షాక్‌..!

BSNL 150 Days Validity Plan Details: పెరుగుతున్న టెలికాం ధరల నేపథ్యంలో బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్స్ లభించక యూజర్లు తెగ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. భారత ప్రభుత్వ దిగ్గజ టెలికాం కంపెనీ అయిన భారత సంచార్‌ నిఘం లిమిటెడ్ (BSNL) యూజర్లకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్ తెలిపింది.రూ. 997 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ అతి తక్కువ ధరలలోనే ఎక్కువ ప్రయోజనాలు అందిస్తోంది. ఇది జియో, ఎయిర్టెల్ కు బిగ్ షాక్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ ప్లాన్ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 
 ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ బీఎస్ఎన్ఎల్ జియో, ఎయిర్టెల్ కు బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. రూ. 997 ప్లాన్‌ వ్యాలిడిటీ 150 రోజుల వ్యాలిడిటీ అందిస్తోంది. ఇది ఇతర ప్రైవేట్‌ దిగ్గజ కంపెనీలకు బిగ్ షాక్ అని చెప్పవచ్చు. ఇందులో మరిన్ని బెనిఫిట్స్ కూడా పొందుతారు. ప్రతిరోజుల 2gb డేటాతో పాటు అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి. ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీలు దీని దరిదాపుల్లో కూడా లేవు.  

బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ.997 రీఛార్జ్ ప్లాన్.. బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ.997 రీఛార్జ్ ప్లాన్ 150 రోజుల పాటు వ్యాలిడిటీ వస్తుంది. అంటే దగ్గర దగ్గరగా 5 నెలల పాటు అన్నమాట. ఇందులో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ ఏ నెట్వర్క్ అయినా చేసుకునే సదుపాయం. 2gb హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా ప్రతిరోజు పొందుతారు. అంటే ఈ ప్లాన్ వ్యాలిడిటీలో 300gb నెట్ లభిస్తుంది .

 ఇక ప్రతిరోజు 100 ఎస్ఎంఎస్‌లు ఉచితం. దేశవ్యాప్తంగా రోమింగ్ కూడా. ఇందులో ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ కూడా పూర్తయిన తర్వాత బీఎస్ఎన్ఎల్ ఫెయిర్ యూసెస్ పాలసీ ప్రకారం కాస్త ఇంటర్నెట్ కూడా పొందుతారు. ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీలు అయితే దీని వ్యాలిడిటీ 28 నుంచి 84 రోజుల్లో పాటు అందిస్తారు.  

 ప్రస్తుతం బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న ఈ ప్లాన్స్ యూజర్లకు కాస్త ఊరట అందిస్తుంది. జియో ,ఎయిర్టెల్ ధరలు పెంచేసి తీవ్ర ఇబ్బందుల గురి చేస్తున్న నేపథ్యంలో బిఎస్ఎన్ఎల్ యూజర్లకు పండగ చేసుకునే వార్త చెప్పింది. వాయిస్ కాలింగ్ నెట్ వ్యాలిడిటీ ప్లాన్ తో యూజర్లు పండగ చేసుకుంటున్నారు. ప్రతిరోజు రూ.6.65 పడుతుంది  

 తక్కువ ఖర్చులో రీఛార్జ్‌ చేసుకోవాలనే యూజర్లు బీఎస్ఎన్ఎల్  ఈ ప్లాన్‌ తీసుకోవచ్చు. ప్రధానంగా విద్యార్థులు ఇంటర్నెట్ ప్రతిరోజు పొందుతారు. సెకండ్ సిమ్ వాడే వారికి కూడా ఇది ఎంతగానో ఉపయోగంగా ఉంటుంది. బీఎస్ఎన్ఎల్ నెట్వర్క్ ఏరియాలో ఫుల్ గా ఉంటే ఈ ప్లాన్‌కు మారడం మంచిది   

 గత సంవత్సరం ప్రైవేట్ కంపెనీలైన జియో, ఎయిర్టెల్, వీఐ రీఛార్జ్ ప్లాన్‌ ధరల టారిఫ్స్‌ అమాంతం పెంచేశాయి. లాంగ్ టైం వ్యాలిడిటీ ప్లాన్లు అయితే ఏకంగా రూ.1500, రూ.2000 ధరలు కూడా దాటేశాయి. అయితే బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ.997 ప్లాన్ లో అపరిమిత బెనిఫిట్స్ పొందుతారు. ఐదు నెలల పాటు వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది.

BSNL 150 days validity plan BSNL Rs 997 recharge plan BSNL prepaid long validity plan BSNL daily data plan BSNL vs Jio Airtel

