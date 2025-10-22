English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • BSNL: రూ.1,812 రీఛార్జ్‌ చేస్తే ఏడాదిపాటు 2 జీబీ డేటా, అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌..!

BSNL New Recharge Plan: భారత్‌ సంచార్‌ నిగమ్‌ లిమిటెడ్‌ (BSNL) సరికొత్త రీఛార్జ్‌ ప్లాన్‌ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ ఈ సరికొత్త రీఛార్జ్‌ ప్లాన్‌ 60 ఏళ్లు పైబడిన కొత్త యూజర్‌ల కోసం తీసుకువచ్చింది. రూ.1812 తో రీఛార్జ్‌ చేసుకుంటే ఏడాదిపాటు 2 జీబీ డేటా, అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌ బెనిఫిట్‌ కూడా పొందుతారు. ఈ ప్లాన్‌ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 
ఇటీవలె దీపావళి ఆఫర్‌లో భాగంగా తక్కువ ధరలోనే రీఛార్జ్‌ ప్లాన్స్‌ పరిచయం చేసిన బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ తాజాగా సీనియర్‌ సిటిజెన్‌ల కోసం మరో కొత్త ప్లాన్‌ తీసుకువచ్చింది. 60 ఏళ్లు పైబడిన యూజర్‌లకు ఇది బంపర్‌ ఆఫర్.  

బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్ ఈ సరికొత్త ప్లాన్‌ ధర కేవలం రూ.1812. కేవలం ఒక్కసారి రీఛార్జ్‌ చేసుకుంటే ఏడాదిపాటు ప్రతిరోజూ 2 జీబీ డేటా పొందుతారు. ఇందులో అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌ బెనిఫిట్‌, 100 ఎస్‌ఎంఎస్‌లు కూడా పొందుతారు  

ఇక ఈ ప్లాన్‌ 60 ఏళ్లు పైబడిన కొత్త యూజర్‌లకు మాత్రమే. ఇందులో మీరు బై టీవీ సబ్‌స్క్రీప్షన్‌ ఆరు నెలలపాటు కూడా ఉచితంగా పొందుతారు. ఈ కొత్త రీఛార్జీ ప్లాన్‌ వచ్చే నెల 18వ తేదీ వరకు అందుబాటులో ఉంది. మరోవైపు కొత్త యూజర్‌లకు రూ.1 కే ఆఫర్ ప్రకటించింది బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌.  

4 జీ నెట్‌వర్క్‌ ప్రారంభించిన ఈ ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ కొత్త కస్టమర్‌లను చేర్చుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. కొత్త ఆఫర్‌లను సైతం ప్రకటిస్తోంది. ఇక బీస్‌ఎన్‌ఎల్‌ రూ.1 విషయానికి వస్తే ఇది కూడా కొత్త కస్టమర్‌లకు వర్తిస్తుది.  

కేవలం రూ.1 రీఛార్జీ చేసుకుంటే ఒక నెలపాటు వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. ఇందులో 2 జీబీ డేటా హైస్పీడ్‌, అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌, ప్రతిరోజు 100 ఎస్‌ఎంఎస్‌లు కూడా పొందుతారు. దీని వ్యాలిడిటీ కూడా వచ్చేనెల అంటే నవంబర్‌ 15వ తేదీ వరకు వర్తిస్తుంది.  

దీపావళి లక్కీ డ్రా కూడా ప్రకటించింది. బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ సెల్ప్‌ కేర్‌ యాప్‌లో మీరు రూ.100 కనీసం రీఛార్జ్‌ చేసుకుంటే ఈ లక్కీ డ్రా లో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. ఇందులో ప్రతిరోజు 10 లక్కీ కస్టమర్‌లకు వెండి నాణెం గెలుచుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. దీపావళి సందర్భంగా బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ గిఫ్ట్‌ ఏ రీఛార్జ్‌ ప్లాన్‌ కూడా ప్రారంభించింది.  

