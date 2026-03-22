BSNL: బీఎస్ఎన్ఎల్ 4జీ సెన్సేషన్.. ఈ 65 రోజుల ఉచిత ఇంటర్నెట్‌ ప్లాన్‌తో జియో, ఎయిర్‌టెల్‌ మైండ్‌ బ్లో!

BSNL 65 days Free Internet Plan: బీఎస్ఎన్ఎల్ మైండ్ బ్లోయింగ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ వినియోగదారుల కోసం పరిచయం చేస్తూనే ఉంది. తాజాగా బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న రూ. 319 ప్లాన్ తో జియో ,ఎయిర్‌టెల్‌కు బిగ్ బ్లో అని చెప్పవచ్చు. ఇందులో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్‌తో పాటు డేటా 65 రోజులపాటు ఉచితంగా పొందుతారు. బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న ఈ ప్లాన్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 
 
భారతీయ దిగ్గజ కంపెనీ భారత్ సంచార్ నిగమ్‌ లిమిటెడ్. ఇది 4g సేవలను అందిస్తుంది. 5జి సేవలను ప్రారంభించే దిశగా అడుగులు వేస్తుంది. అయితే బీఎస్ఎన్ఎల్ సరసమైన ధరలోనే వినియోగదారులను కొత్త రీఛార్జి ప్లాన్స్ తో ఆకట్టుకుంటుంది.   

 తాజాగా బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న ఈ రూ.319 అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ ప్లాన్‌తో రోజుకు 300 ఎస్ఎంఎస్, అపరిమిత డేటా కూడా లభిస్తుంది. ఇది జియో, ఎయిర్‌టెల్ కు బిగ్ బ్లో అని చెప్పవచ్చు.  

రూ.319 బీఎస్ఎన్ఎల్ ప్లాన్ తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే 10gb డేటా పరిమితి అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంటర్నెట్ వేగంగా 10 కేబీపీఎస్‌ లభిస్తుంది. అంటే బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ.319 ప్లాన్ తో 65 రోజులపాటు వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది, ఉచిత ఇంటర్నెట్ కూడా అందుతుంది.  

ఒకసారి రీఛార్జ్ చేసుకుంటే 65 రోజుల నిరంతరాయంగా ఇంటర్నెట్ డేటా, కాలింగ్ సౌకర్యం పొందవచ్చు. బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న ఈ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ అత్యంత తక్కువ ధరలోని అందుబాటులో ఉంది. ఏ ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీ దీని దరిదాపుల్లో కూడా లేవు.   

 సాధారణంగా బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ.199 ప్లాన్ తో ప్రారంభం అవుతుంది. ఆ తర్వాత రూ.485, రూ. 1999 రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ లో కూడా ఆఫర్లు ఉన్నాయి. రూ. 38 వరకు ఇప్పుడు తగ్గింపులు కూడా లభిస్తున్నాయి. రూ.1999 ఆపై రీఛార్జీ చేస్తే మరింత డిస్కౌంట్‌ లభిస్తుంది.

