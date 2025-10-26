BSNL 72 Days Plan: భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్.. ఈ టెలికం ఆపరేటర్ కంపెనీ 72 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్ తీసుకువచ్చింది. దీని ధర కేవలం రూ. 500 కంటే తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులో ఉంది. ఎక్కువ రోజులు వ్యాలిడిటీ, తక్కువ ధరలోనే పొందవచ్చు. ఇందులో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, డేటా, ఎస్ఎంఎస్ బెనిఫిట్ కూడా పొందుతారు. బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న ఈ ప్లాన్ బెనిఫిట్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం..
భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ ఎన్నో ప్లాన్స్ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అదేవిధంగా 70 రోజులకు పైగా వ్యాలిడిటీ వచ్చే ప్లాన్ కేవలం రూ.500 అందుబాటులో ఉంది. ఇతర టెలికాం కంపెనీలు ఇంత తక్కువ ధరలో మాత్రం దరిదాపుల్లో కూడా లేవు. అయితే ఈ రూ.485 ప్లాన్ 72 రోజుల వ్యాలిడిటీ పొందే అద్భుతమైన ప్లాన్ బెనిఫిట్ తెలుసుకుందాం.
బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న రూ.485 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ లో 100 ఎస్ఎంఎస్ లు ప్రతిరోజు ఫ్రీ. అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్. ప్రతిరోజు 2 జీబీ డేటా కూడా పొందుతారు. డేటా పూర్తయిపోయిన తర్వాత 40 కేబీపీఎస్ డేటా లభిస్తుంది.
బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న ఈ రీఛార్జి ప్లాన్ సెల్ఫ్ కేర్ యాప్ లేదా అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా సులభంగా రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి మాత్రమే కాదు థర్డ్ పార్టీ యాప్లో కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ కంపెనీ అయినా ఈ బీఎస్ఎన్ఎల్ డేటా కూడా పొందుతారు.
ఈ ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ అయిన బిఎస్ఎన్ఎల్ ఇప్పటికే 98 వేలకు పైగా 4g సైట్లను కూడా దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించింది. త్వరలో 5జీ సేవలు అందించే దిశగా బిఎస్ఎన్ఎల్ అడుగులు వేస్తుంది. అయితే కొన్ని నెలల్లో ప్రారంభించేందుకు సన్నద్ధం అవుతోంది.
బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న ఈ 4జీ, 5 జీ ప్లాన్ దేశీ టెక్నాలజీ ఉపయోగించే అందుబాటులోకి తీసుకువస్తుంది. పూర్తిగా తేజస్ నెట్వర్క్, సి -డాట్ సారథ్యంలో బిఎస్ఎన్ఎల్ అందుబాటులోకి తీసుకువస్తుంది.