BSNL 5 months cheap plan: ప్రైవేట్ టెలికాం కంపెనీలకు గట్టి పోటీ ఇస్తున్న ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ ఐదు నెలల కొత్త ప్లాన్ తీసుకువచ్చింది. ఇది కేవలం తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులో ఉంది. జియో యూజర్లకు ఇది బంపర్ లాభాలను అందిస్తుంది. అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటాతో పాటు ఎస్ఎంఎస్ కూడా ఉచితంగా అందిస్తుంది.
బీఎస్ఎన్ఎల్ కొత్త ప్లాన్స్ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇవి తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. అలాంటి హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా, అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ తో పాటు 100 ఎస్ఎంఎస్ లు ప్రతిరోజు పొందే బంపర్ ప్లాన్ కూడా తీసుకువచ్చింది
ఇది బీఎస్ఎన్ఎల్ యూజర్లకు ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది. ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీలకు పోటీగా ఐదు నెలల వాలిడిటీ ప్లాన్ ఈ ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ తీసుకొస్తుంది. ఇందులో ప్రతిరోజు 2gb హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటాతో పాటు అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ పొందుతారు.
ధర కేవలం రూ.997 మాత్రమే దీన్ని ఎక్స్ వేధికగా పరిచయం చేసింది. ఇందులో ఐదు నెలల అంటే దాదాపు 160 రోజులపాటు వాలిడిటీ పొందుతారు. ఇది కాకుండా అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, ప్రతిరోజు 100 ఎస్ఎంఎస్ ఏ నెట్వర్క్ అయినా పంపించే సదుపాయం కూడా ఉంది.
బీఎస్ఎన్ఎల్ యూజర్లకు ఇది బంపర్ ప్లాన్ అని చెప్పొచ్చు. ఒకసారి రీచార్జ్ చేసుకుంటే 5 నెలల పాటు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. ఇదిలా ఉండగా జియో కూడా ఇలాంటి అయిదు నెలల ప్లాన్ ని కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. దీని ధర కేవలం రూ.899 మాత్రమే కానీ దీని వ్యాలిడిటీ 90 రోజుల పాటు వర్తిస్తుంది.
ఇందులో ప్రతిరోజు 2gb డేటా ఇది కాకుండా ఎక్స్ట్రా 20 జీబీ డేటా పొందుతారు. ఎయిర్టెల్ కూడా ఇలాంటి 5 నెలల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్ కూడా తీసుకువచ్చింది. దీని ధర రూ.979 ఇందులో ప్రతిరోజు 2gb డేటా కానీ 84 రోజుల పాటు వ్యాలిడిటీ వర్తిస్తుంది.