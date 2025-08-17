English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

BSNL: BSNL బంపర్‌ ఆఫర్.. రూ.599 ఒక్క రీఛార్జితో 84 రోజుల వ్యాలిడిటీ, 3GB డేటా ప్లాన్‌..!

BSNL Affordable 84 Days Plan: భారత్ సంచార్‌ నిగమ్‌ లిమిటెడ్ ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ తమ సేవలను విస్తరిస్తూ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో కస్టమర్లకు బీఎస్ఎన్ఎల్ రీఛార్జ్ ప్యాక్‌ అందించడం మాత్రమే కాకుండా సులభతరమైన సేవలు కూడా ఇది అందిస్తుంది. ప్రైవేట్ దిగజ కంపెనీలకు పోటీగా బీఎస్ఎన్ఎల్ మరో బంపర్ ప్లాన్ తీసుకువచ్చింది. రూ. 599 మాత్రమే 84 రోజుల వాలిడిటీతోపాటు ప్రతిరోజు 3 GB డేటా కూడా పొందుతారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
బీఎస్ఎన్ఎల్ అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ ఇప్పటికే 2 జీబీ డేటాతో 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ ఒక రూపాయికి అందించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇది ఫ్రీడమ్ ఆఫర్లో భాగంగా కొత్త యూజర్ల కోసం ప్రకటించింది. బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ కొత్త యూజర్లను ఆకట్టుకోవడానికి ఈ ప్లాన్‌ పరిచయం చేసింది.  

 అయితే బీఎస్ఎన్ఎల్ ప్లాన్స్ కూడా కస్టమర్లకు అందుబాటులో తక్కువ బడ్జెట్ లోనే ఉన్నాయి. ఇందులో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ తో పాటు హై స్పీడ్ ఇంటర్నేషనల్ డేటా పొందుతారు. బీఎస్ఎన్ఎల్ 84 రోజుల ప్లాన్ ఇది ఎక్స్ వేదికగా బీఎస్ఎన్ఎల్ ప్రకటించింది. ఇది బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో అందుబాటులో ఉంది.  

 84 రోజుల వ్యాలిడిటీ అందిస్తుంది. ప్రతిరోజు 3GB డేటా పొందటమే కాకుండా 100 ఎస్ఎంఎస్ లు కూడా ఉచితం. దీని ధర కేవలం రూ.599 మాత్రమే. ఎక్కువ డేటా ప్రతిరోజు ఉపయోగించే వారికి ఇది బంపర్ ప్లాన్ అని చెప్పొచ్చు. బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో ఇది అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ లో మీరు కేవలం రోజుకు రూ.7 మాత్రమే వర్తిస్తుంది.  

ఇందులో ఫ్రీ నేషనల్ రోమింగ్ దేశవ్యాప్తంగా వర్తించడంతోపాటు కాంప్లిమెంటరీగా బై టీవీ బీఎస్ఎన్ఎల్ టీవీ స్ట్రీమింగ్ 400 ఫ్రీ చానల్స్ కూడా పొందుతారు. ప్రస్తుతం bsnl 4g నెట్‌వర్క్ 75000 టవర్లను పైగా ఇన్స్టాల్ చేసింది.  

దేశవ్యాప్తంగా లక్ష టవర్ల టార్గెట్‌గా బీఎస్ఎన్ఎల్ విస్తరిస్తూ ఉంది. పెరిగిన టెలికాం ధరల తర్వాత చాలామంది యూజర్లు బీఎస్ఎన్ఎల్ కు పోర్ట్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీలు ఏకంగా 25 శాతం వరకు తమ టెలికాం రీఛార్జ్ ధరలను పెంచేశాయి.

