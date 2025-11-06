Recharge Offer: BSNL చీపెస్ట్ ప్లాన్.. రూ. 225కే 2.5GB హైస్పీడ్ డేటాతో నెల రోజులు ఫుల్ ఎంజాయ్..!

Bsnl Affordable Plan: BSNL యూజర్లకు సూపర్ గుడ్న్యూస్.. ప్రభుత్వ రంగ టెలికం దిగ్గజం BSNL కస్టమర్ల కోసం అద్భుతమైన రీఛార్జ్ ప్లాన్లను ప్రవేశపెట్టింది. BSNL ఇటీవలే దేశవ్యాప్తంగా 4G సర్వీసులను ప్రారంభించింది. ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్లు ఇతర ప్రైవేట్ టెలికాం కంపెనీల కన్నా చాలా అంటే చాలా చౌకగా లభిస్తున్నాయి.
మీరు BSNL కస్టమర్ అయి చౌకైన ప్లాన్ కోసం చూస్తుంటే ఇది మీకోసమే.. BSNL యూజర్ల కోసం రూ. 225కే 30 రోజుల ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ ప్రవేశపెట్టింది. ఈ సరసమైన ప్లాన్ అన్లిమిటెడ్ కాలింగ్, డేటాను అందిస్తుంది. ఈ చౌకైన BSNL ప్లాన్ గురించి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
BSNL 30 రోజుల రీఛార్జ్ ప్లాన్ ధర రూ. 225కు పొందవచ్చు. దేశమంతటా అన్లిమిటెడ్ కాలింగ్, ఫ్రీ నేషనల్ రోమింగ్ అందిస్తుంది. అదనంగా, ఈ ప్లాన్ రోజుకు 2.5GB హై-స్పీడ్ డేటాను అందిస్తుంది.
అంతేకాకుండా100 ఫ్రీ SMSలను కూడా అందిస్తుంది. BSNL ప్రతి ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్తో ఫ్రీ BiTV యాక్సెస్ అందిస్తుంది.
350 కన్నా ఎక్కువ లైవ్ టీవీ ఛానళ్లు, OTT యాప్లకు యాక్సెస్ను అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ 30 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది.
30 రోజుల వ్యాలిడిటీ, 2.5GB రోజువారీ డేటాతో ప్రైవేట్ టెలికాం కంపెనీల ప్లాన్లు BSNL కన్నా రూ. 100, రూ.180 మధ్య ధర కలిగి ఉన్నాయి.