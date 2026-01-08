BSNL Rs 1 Offer: బీఎస్ఎన్ఎల్ యూజర్లకు అదిరిపోయే గుడ్న్యూస్. రూ. 1 రీఛార్జ్ ప్లాన్ని బీఎస్ఎన్ఎల్ మళ్లీ తీసుకొచ్చింది. వినియోగదారుల నుంచి భారీగా డిమాండ్ పెరగడంతో బీఎస్ఎన్ఎల్ పాపులర్ రూ.1 ప్లాన్ తిరిగి ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ప్లాన్ ద్వారా అన్ లిమిటెడ్ వాయిస్ కాల్స్ పొందవచ్చు. సెకండరీ సిమ్ కోసం బీఎస్ఎన్ఎల్ వాడే యూజర్లకు అద్భుతంగా ఉంటుంది.
ఈ రూ.1 రీఛార్జ్ ప్లాన్ మొదటిసారి అందుబాటులోకి వచ్చినప్పుడు యూజర్ల నుంచి భారీగా రెస్పాన్స్ వచ్చింది. రీఛార్జ్ ప్లాన్ ధర కూడా కేవలం రూ. 1 ఉండటంతో ఎక్కువ మంది సిమ్ తీసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపారు. మీరు కూడా ఈ లిమిటెడ్ ఆఫర్ పొందాలనుకుంటే ఇదే సరైన సమయం. ఆఫర్ గడువు ముగిసేలోపు ఎలా పొందాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
BSNL భారత్ అంతటా ఏ నెట్వర్క్కైనా అన్లిమిటెడ్ వాయిస్ కాల్స్ అందిస్తుంది. అంతేకాదు.. ఈ ప్లాన్ యూజర్లకు రోజుకు 100 SMS బెనిఫిట్స్ కూడా అందిస్తుంది. అలాగే రోజుకు 2GB డేటా పొందవచ్చు.
ఇంటర్నెట్, చాటింగ్, యూట్యూబ్ వీడియోలు లేదా ఇన్స్టా రీల్స్ చూసేందుకు సరిపోతుంది. BSNL కొత్త సిమ్ యాక్టివేట్ తేదీ నుంచి 30 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. మీ ఫోన్లో సెకండరీ నంబర్గా BSNL సిమ్ కావాలంటే ఇప్పుడే తీసుకోవచ్చు.
ఈ ఆఫర్ కోసం ఆసక్తి గల యూజర్లు మీ దగ్గర్లోని BSNL కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్ లేదా అధీకృత BSNL రిటైలర్ వద్దకు వెళ్లాలి. కేవైసీ ప్రాసెస్ పూర్తి చేసిన తర్వాత BSNL సిమ్ పొందవచ్చు. రూ. 1 ప్లాన్తో యాక్టివేట్ అవుతుంది.
ఆ తర్వాత వినియోగదారులు వెంటనే కాల్స్, డేటా SMS బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చు. ప్రస్తుతం ఈ ఆఫర్ ఆన్లైన్లో అందుబాటులో లేదు. ఆసక్తి గల కస్టమర్లు BSNLస్టోర్కు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. జనవరి 31, 2026తో ఈ లిమిటెడ్ ఆఫర్ ముగియనుంది.