English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • BSNL Bumper Offer: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్ రూ. 1 రీఛార్జ్ ప్లాన్‌ మళ్లీ వచ్చేసిందోచ్.. రోజుకు 2GB డేటాతో 30 రోజులు ఫుల్ ఎంజాయ్..!

BSNL Bumper Offer: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్ రూ. 1 రీఛార్జ్ ప్లాన్‌ మళ్లీ వచ్చేసిందోచ్.. రోజుకు 2GB డేటాతో 30 రోజులు ఫుల్ ఎంజాయ్..!

BSNL Rs 1 Offer: బీఎస్ఎన్ఎల్ యూజర్లకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్. రూ. 1 రీఛార్జ్ ప్లాన్‌ని బీఎస్ఎన్ఎల్ మళ్లీ తీసుకొచ్చింది. వినియోగదారుల నుంచి భారీగా డిమాండ్ పెరగడంతో బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్ పాపులర్ రూ.1 ప్లాన్‌ తిరిగి ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ప్లాన్ ద్వారా అన్ లిమిటెడ్ వాయిస్ కాల్స్ పొందవచ్చు. సెకండరీ సిమ్ కోసం బీఎస్ఎన్ఎల్ వాడే యూజర్లకు అద్భుతంగా ఉంటుంది.
1 /5

ఈ రూ.1 రీఛార్జ్ ప్లాన్ మొదటిసారి అందుబాటులోకి వచ్చినప్పుడు యూజర్ల నుంచి భారీగా రెస్పాన్స్ వచ్చింది. రీఛార్జ్ ప్లాన్ ధర కూడా కేవలం రూ. 1 ఉండటంతో ఎక్కువ మంది సిమ్ తీసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపారు. మీరు కూడా ఈ లిమిటెడ్ ఆఫర్ పొందాలనుకుంటే ఇదే సరైన సమయం. ఆఫర్ గడువు ముగిసేలోపు ఎలా పొందాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

2 /5

BSNL భారత్ అంతటా ఏ నెట్‌వర్క్‌కైనా అన్‌లిమిటెడ్ వాయిస్ కాల్స్ అందిస్తుంది. అంతేకాదు.. ఈ ప్లాన్ యూజర్లకు రోజుకు 100 SMS బెనిఫిట్స్ కూడా అందిస్తుంది. అలాగే రోజుకు 2GB డేటా పొందవచ్చు.

3 /5

ఇంటర్నెట్, చాటింగ్, యూట్యూబ్ వీడియోలు లేదా ఇన్‌స్టా రీల్స్ చూసేందుకు సరిపోతుంది. BSNL కొత్త సిమ్ యాక్టివేట్ తేదీ నుంచి 30 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. మీ ఫోన్‌లో సెకండరీ నంబర్‌గా BSNL సిమ్ కావాలంటే ఇప్పుడే తీసుకోవచ్చు.  

4 /5

ఈ ఆఫర్ కోసం ఆసక్తి గల యూజర్లు మీ దగ్గర్లోని BSNL కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్ లేదా అధీకృత BSNL రిటైలర్‌ వద్దకు వెళ్లాలి. కేవైసీ ప్రాసెస్ పూర్తి చేసిన తర్వాత BSNL సిమ్ పొందవచ్చు. రూ. 1 ప్లాన్‌తో యాక్టివేట్ అవుతుంది.

5 /5

ఆ తర్వాత వినియోగదారులు వెంటనే కాల్స్, డేటా SMS బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చు. ప్రస్తుతం ఈ ఆఫర్ ఆన్‌లైన్‌లో అందుబాటులో లేదు. ఆసక్తి గల కస్టమర్లు BSNLస్టోర్‌కు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. జనవరి 31, 2026తో ఈ లిమిటెడ్ ఆఫర్ ముగియనుంది.

BSNL Rs 1 Recharge Offer BSNL new recharge offer bsnl bumper offer BSNL One Rupee Recharge Plan BSNL 1 Rupee Offer

Next Gallery

Snake Repellent: దీని వాసన చూస్తేనే పాములు కిలోమీటరు పారిపోతాయి..పాముల పాలిట బద్ధశత్రువు..ఇవి చూస్తే ఇంట్లోకి రావు!