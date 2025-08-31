BSNL Affordable Plan: బీఎస్ఎన్ఎల్ కస్టమర్ల కోసం బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో ఏడాది పాటు అందించే సూపర్ ప్యాక్ ని అందుబాటులోకి తీసుకుచ్చింది. ఇది చాలా మంది కస్టమర్లను కూడా ఆకట్టుకుంటుంది. తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉండటంతో రోజు కేవలం రూ. 3.50 పైసలు మాత్రమే పడుతుంది. ఈ ప్యాక్కు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ఈ బిఎస్ఎన్ఎల్ బంపర్ ప్లాన్ లో కస్టమర్లు ప్రతినెల 3gb డేటా పొందుతారు. దీంతో పాటు అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ నిమిషాలు కూడా ఏ నెట్వర్క్ అయినా చేసుకునే సదుపాయం కలుగుతుంది. భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ ఇప్పటికే బడ్జెట్లో ప్లాన్స్ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. తాజాగా ఈ ప్లాన్ కూడా తక్కువ ధరలోనే ఉంటుంది
కేవలం డేటా బెనిఫిట్ మాత్రమే కాదు. ఇందులో 30 ఉచిత ఎస్ఎంఎస్లు, 300 నిమిషాల వాయిస్ కాలింగ్ ప్రతినెలా పొందుతారు. ప్రధానంగా సెకండ్ సిమ్ యాక్టివ్ గా ఉండాలనుకునే కస్టమర్లు ఈ ప్లాన్ ఎంచుకుంటే బాగుంటుంది.
ఏడాది పాటు మీ సిమ్ యాక్టివ్ గా ఉండటం తో పాటు డేటా, వాయిస్, ఎస్ఎంఎస్ ఫెసిలిటీ కూడా పొందుతారు. ఇక కస్టమర్లకు అదనంగా భారం పడకుండా ఈ రీఛార్జ్ ప్యాక్ ఎంతో ఆకట్టుకునేలా ఉంది. ఫ్రీ నేషనల్ రోమింగ్ కూడా పొందుతారు. అంటే ఎక్కడైనా దేశవ్యాప్తంగా ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి అదనపు ఖర్చు ఉండదు.
ఇతర ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీలు కచ్చితంగా రోమింగ్ చార్జీలు విధిస్తారు. ప్రభుత్వ రంగ దిగ్గజ కంపెనీ 365 రోజుల పాటు వ్యాలిడిటీ అందిస్తుంది. దీని ధర కేవలం రూ.1198 మాత్రమే ఒక్కసారి రీఛార్జ్ చేసుకుంటే ఏడాది పాటు మీ సిమ్ యాక్టివ్ గా ఉంటుంది.
పెరిగిన టెలికాం ధరల తర్వాత బిఎస్ఎన్ఎల్ అద్భుతమైన ప్లాన్స్ అందుబాటులోకి తీసుకువస్తుంది. ఇప్పటికే లక్ష టవర్లు 4జి సేవలను అందించే దిశగా పయనిస్తుందిజ తాజాగా 5g సేవలను కూడా ప్రారంభిస్తామని తెలిపింది. సెకండ్ సిమ్ వాడే వారికి ఈ ప్లాన్ ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది.