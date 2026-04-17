BSNL Unlimited Offers: రూ.200 లోపలే అన్లిమిటెడ్ ప్లాన్.. BSNL చీప్ ప్లాన్లు వైరల్.. ఇలాంటి ప్లాన్ ఎక్కడా లేదు!

BSNL Budget Plans 2026:ప్రభుత్వ టెలికాం సంస్థ అయిన BSNL (భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్) తక్కువ ధరల్లో మంచి రీఛార్జ్ ప్లాన్లను అందిస్తూ వినియోగదారుల్ని ఆకట్టుకుంటోంది. ముఖ్యంగా బడ్జెట్లో ఉండే వారికి రూ.200 లోపలే అన్లిమిటెడ్ ప్రయోజనాలు ఇచ్చే ప్లాన్లు అందుబాటులో ఉండటం పెద్ద ప్లస్గా మారింది.
బిఎస్ఎన్ఎల్ వారు ఎన్నో ఆఫర్లు అందిస్తూ ఉంటారు. ఈ క్రమంలో రూ.200 లోపు ధరలో అందుబాటులో ఉన్న రెండు ముఖ్యమైన ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ల గురించి తెలుసుకుందాం.
మొదటగా రూ.153 ప్లాన్ గురించి మాట్లాడితే, ఇది చాలా తక్కువ ధరలో మంచి లాభాలు అందించే ప్లాన్. ఈ ప్లాన్లో 24 రోజుల వరకు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. ఈ కాలంలో వినియోగదారులకు అన్ని నెట్వర్క్లకు అన్లిమిటెడ్ కాలింగ్ సౌకర్యం లభిస్తుంది. అదనంగా రోజుకు 1GB హైస్పీడ్ డేటా కూడా ఇస్తారు. అలాగే రోజుకు 100 SMSలు కూడా పంపుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ రోజువారీ డేటా పూర్తయితే, ఆ తర్వాత కూడా తక్కువ స్పీడ్తో డేటా ఉపయోగించుకోవచ్చు.
ఇక రూ.199 ప్లాన్ మరింత ఎక్కువ ప్రయోజనాలు అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్కు 28 రోజుల వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. ఇందులో కూడా అన్లిమిటెడ్ కాలింగ్ సౌకర్యం ఉంటుంది. అదనంగా రోజుకు 2GB హైస్పీడ్ డేటా అందిస్తుంది. ఇది ఎక్కువ డేటా వాడే వారికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే రోజుకు 100 SMSలు కూడా ఇస్తారు. డేటా లిమిట్ పూర్తయిన తర్వాత కూడా కనీస స్పీడ్తో ఇంటర్నెట్ కొనసాగుతుంది.
ఈ రెండు ప్లాన్లు ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, తక్కువ బడ్జెట్లో ఉన్న వినియోగదారులు, మరియు ఎక్కువగా కాల్స్ చేసే వారికి చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఇతర టెలికాం కంపెనీలతో పోలిస్తే తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ప్రయోజనాలు అందించడం వల్ల ఈ ప్లాన్లు మంచి డిమాండ్లో ఉన్నాయి.
అలాగే BSNL నెట్వర్క్ కూడా ఇటీవల కొన్ని ప్రాంతాల్లో మెరుగుపడుతోంది. దీంతో మరింత మంది వినియోగదారులు ఈ సంస్థ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. రూ.200 లోపలే అన్లిమిటెడ్ కాలింగ్, డేటా, SMS వంటి ప్రయోజనాలు కావాలనుకునే వారికి ఈ ప్లాన్లు మంచి ఎంపికగా చెప్పొచ్చు. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఉపయోగం పొందాలనుకునే వారు తప్పకుండా వీటిని పరిశీలించవచ్చు.