English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • BSNL Cheapest Plan: BSNL యూజర్లకు ఇదే లాస్ట్ ఛాన్స్.. రూ. 1కే రీఛార్జ్ ప్లాన్.. ఇప్పుడే రీఛార్జ్ చేసుకోండి..!

BSNL Cheapest Plan: BSNL యూజర్లకు ఇదే లాస్ట్ ఛాన్స్.. రూ. 1కే రీఛార్జ్ ప్లాన్.. ఇప్పుడే రీఛార్జ్ చేసుకోండి..!

BSNL Cheapest Plan: బీఎస్ఎన్ఎల్ కస్టమర్లకు బంపర్ ప్లాన్.. ప్రభుత్వ రంగ టెలికం కంపెనీ బీఎస్ఎన్ఎల్ అత్యంత చౌకైన రూ.1 ప్లాన్‌ మళ్లీ తీసుకొచ్చింది. వినియోగదారుల డిమాండ్ మేరకు అతి చౌకైన ధరకే రీఛార్జ్ ప్లాన్ ఆఫర్ చేస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా కస్టమర్ల డిమాండ్ తర్వాత తక్కువ ధర ప్లాన్‌ తిరిగి ఇస్తున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది.
1 /5

ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్ ఫస్ట్ టైమ్ తీసుకునేవారికి కేవలం రూ.1 ధరకే లభిస్తోంది. మీరు సెకండరీ సిమ్ కోసం చూస్తుంటే ఈ బీఎస్ఎన్ఎల్ సిమ్ తీసుకోవడం బెటర్. ఈ ఆఫర్ ఇంకా ఒకరోజు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ ఆఫర్ మిస్ కాకముందే ఇప్పుడే ఈ ప్లాన్ తీసుకోండి.

2 /5

బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ.1 ప్లాన్ అన్ లిమిటెడ్ టైమ్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. జనవరి 31, 2026తో ఈ రూ.1 ప్లాన్ ముగుస్తోంది. ఈ ప్లాన్‌ ఎంచుకోవాలని ప్లాన్ చేసే యూజర్లకు ఇదే లాస్ట్ ఛాన్స్. గడువు ముగిశాక ఈ ప్లాన్ పూర్తిగా నిలిచిపోతుంది. బీఎస్ఎన్ఎల్ ఈ ప్లాన్‌కు సంబంధించి ఎలాంటి వివరాలను రివీల్ చేయలేదు. ఈ ఆఫర్ పర్మినెంట్ ఎండ్ అయ్యేలోగా సబ్‌స్క్రైబ్ అవ్వడం బెటర్.

3 /5

ఈ రూ.1 ప్లాన్‌తో యూజర్లు దేశంలోని అన్ని నెట్‌వర్క్‌లకు అన్‌లిమిటెడ్ వాయిస్ కాల్స్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే రోజుకు 100 SMS, రోజుకు 2GB డేటాను పొందవచ్చు. ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్ 30 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. 

4 /5

మీరు కొత్త సిమ్ కార్డ్ తీసుకుంటే.. ప్రస్తుత ప్లాన్ యాక్టివేట్ తేదీ నుంచి నెల రోజుల వరకు ప్లాన్ వర్తిస్తుంది. బీఎస్ఎల్ సిమ్ నెట్‌వర్క్‌పై కావాలంటే ఈ ఆఫర్ గడువు ముగిసేలోపు తీసుకోవచ్చు.  

5 /5

రూ.1 ప్లాన్ కోసం కస్టమర్లు బీఎస్ఎన్ఎల్ కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్ లేదా అధీకృత బీఎస్ఎన్ఎల్ రిటైలర్‌ వద్దకు వెళ్లాలి. ఈ ప్లాన్ ఆన్‌లైన్‌లో అందుబాటులో లేదు. కేవైసీ ప్రాసెస్ పూర్తయిన తర్వాత సిమ్ కార్డు పొందవచ్చు. రూ.1 ప్లాన్‌లో యాక్టివేట్ అవుతుంది. యాక్టివేషన్ తర్వాత కస్టమర్లు కాల్స్, డేటా, ఎస్ఎంఎస్ సేవలను పొందవచ్చు.  

BSNL Cheapest Plan BSNL New Recharge Plan BSNL New Plan Bsnl Customers BSNL Plan Benefits BSNL Plan Offers

Next Gallery

Anupama Parameswaran: చీరలో అనుపమ పరమేశ్వరన్ అందం.. చూస్తే కుర్రాళ్ల మతిపోవడం ఖాయం..!