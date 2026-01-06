English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • BSNL Special Offer: BSNL బంపర్ ఆఫర్ భయ్యా.. ఈ 4 రీఛార్జ్ ప్లాన్లతో డేటా టెన్షన్ ఉండదు.. అన్‌లిమిటెడ్ అంతే..!

BSNL Special Offer: BSNL బంపర్ ఆఫర్ భయ్యా.. ఈ 4 రీఛార్జ్ ప్లాన్లతో డేటా టెన్షన్ ఉండదు.. అన్‌లిమిటెడ్ అంతే..!

BSNL Recharge Plans: బీఎస్ఎన్ఎల్ యూజర్లకు బంపర్ ఆఫర్. దేశీయ టెలికాం సంస్థ BSNL తమ కస్టమర్లను ఆకర్షించేందుకు అద్భుతమైన ఆఫర్ అందిస్తోంది. ప్రైవేట్ టెలికం కంపెనీల కన్నాచౌకైన రీఛార్జ్ ప్లాన్‌లను అందించే BSNL.. ఇప్పుడు ఏకంగా 4 రీఛార్జ్ ప్లాన్లపై అదనపు డేటాను ఆఫర్ చేస్తోంది. ఇంతకీ ఈ చౌకైన రీఛార్జ్ ప్లాన్ల ధరలు ఎంత..? వ్యాలిడిటీ ఎప్పటివరకు..? అనే పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
BSNL జనవరి 31 వరకు వ్యాలీడిటీతో 4 రీఛార్జ్ ప్లాన్‌లకు స్పెషల్ ఆఫర్‌ అందిస్తోంది. ఈ న్యూ ఆఫర్ కింద బీఎస్ఎన్ఎల్ 4 రీఛార్జ్ ప్లాన్‌లపై అదనపు డేటాను అందిస్తోంది. ఈ అదనపు డేటా కోసం మీరు జనవరి 31కి ముందే రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి. ఈ ప్లాన్‌లలో రూ. 225, రూ. 347, రూ. 485, రూ. 2399 రీఛార్జ్ ప్లాన్‌లు ఉన్నాయి.

రూ. 225 రీఛార్జ్ ప్లాన్: BSNL రూ. 225 రీఛార్జ్ ప్లాన్ గతంలో రోజుకు 2.5GB డేటాను అందించేది. కానీ, ఇప్పుడు రోజుకు 3GB డేటాను అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ 30 రోజుల వ్యాలిడిటీని అందిస్తుంది. ఇందులో అన్‌లిమిటెడ్ ఫ్రీ కాలింగ్, రోజుకు 100 ఫ్రీ ఎస్ఎంఎస్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయి.  

రూ. 347 రీఛార్జ్ ప్లాన్: గతంలో BSNL రూ. 347 రీఛార్జ్ ప్లాన్ రోజుకు 2GB డేటా అందించేది. కానీ, ఇప్పుడు రోజుకు 2.5GB డేటాను అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ 50 రోజుల వ్యాలిడిటీని అందిస్తుంది. ఇందులో అన్‌లిమిటెడ్ ఫ్రీ కాలింగ్ రోజుకు 100 ఫ్రీ SMS బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి.

రూ. 485 రీఛార్జ్ ప్లాన్: BSNL రూ. 485 రీఛార్జ్ ప్లాన్ కూడా రోజుకు 2GB డేటాను అందించింది. కానీ, ఇప్పుడు రోజుకు 2.5GB డేటాను అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ 72 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. అన్‌లిమిటెడ్ ఫ్రీ కాలింగ్ రోజుకు 100 ఫ్రీ SMS బెనిఫిట్స్ అందిస్తుంది.  

రూ. 2399 రీఛార్జ్ ప్లాన్: BSNL రూ. 2399 రీఛార్జ్ ప్లాన్ గతంలో రోజుకు 2GB డేటాను అందించేది. కానీ, ఇప్పుడు రోజుకు 2.5GB డేటాను అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ 365 రోజుల వ్యాలిడిటీని అందిస్తుంది. అన్‌లిమిటెడ్ ఫ్రీ కాలింగ్ రోజుకు 100 ఫ్రీ SMS బెనిఫిట్స్ అందిస్తుంది.

BSNL recharge plans BSNL Special Offer BSNL Special Recharge Offer BSNL bsnl bumper offer BSNL New Recharge Plans

