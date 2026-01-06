BSNL Recharge Plans: బీఎస్ఎన్ఎల్ యూజర్లకు బంపర్ ఆఫర్. దేశీయ టెలికాం సంస్థ BSNL తమ కస్టమర్లను ఆకర్షించేందుకు అద్భుతమైన ఆఫర్ అందిస్తోంది. ప్రైవేట్ టెలికం కంపెనీల కన్నాచౌకైన రీఛార్జ్ ప్లాన్లను అందించే BSNL.. ఇప్పుడు ఏకంగా 4 రీఛార్జ్ ప్లాన్లపై అదనపు డేటాను ఆఫర్ చేస్తోంది. ఇంతకీ ఈ చౌకైన రీఛార్జ్ ప్లాన్ల ధరలు ఎంత..? వ్యాలిడిటీ ఎప్పటివరకు..? అనే పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
BSNL జనవరి 31 వరకు వ్యాలీడిటీతో 4 రీఛార్జ్ ప్లాన్లకు స్పెషల్ ఆఫర్ అందిస్తోంది. ఈ న్యూ ఆఫర్ కింద బీఎస్ఎన్ఎల్ 4 రీఛార్జ్ ప్లాన్లపై అదనపు డేటాను అందిస్తోంది. ఈ అదనపు డేటా కోసం మీరు జనవరి 31కి ముందే రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి. ఈ ప్లాన్లలో రూ. 225, రూ. 347, రూ. 485, రూ. 2399 రీఛార్జ్ ప్లాన్లు ఉన్నాయి.
రూ. 225 రీఛార్జ్ ప్లాన్: BSNL రూ. 225 రీఛార్జ్ ప్లాన్ గతంలో రోజుకు 2.5GB డేటాను అందించేది. కానీ, ఇప్పుడు రోజుకు 3GB డేటాను అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ 30 రోజుల వ్యాలిడిటీని అందిస్తుంది. ఇందులో అన్లిమిటెడ్ ఫ్రీ కాలింగ్, రోజుకు 100 ఫ్రీ ఎస్ఎంఎస్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయి.
రూ. 347 రీఛార్జ్ ప్లాన్: గతంలో BSNL రూ. 347 రీఛార్జ్ ప్లాన్ రోజుకు 2GB డేటా అందించేది. కానీ, ఇప్పుడు రోజుకు 2.5GB డేటాను అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ 50 రోజుల వ్యాలిడిటీని అందిస్తుంది. ఇందులో అన్లిమిటెడ్ ఫ్రీ కాలింగ్ రోజుకు 100 ఫ్రీ SMS బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి.
రూ. 485 రీఛార్జ్ ప్లాన్: BSNL రూ. 485 రీఛార్జ్ ప్లాన్ కూడా రోజుకు 2GB డేటాను అందించింది. కానీ, ఇప్పుడు రోజుకు 2.5GB డేటాను అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ 72 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. అన్లిమిటెడ్ ఫ్రీ కాలింగ్ రోజుకు 100 ఫ్రీ SMS బెనిఫిట్స్ అందిస్తుంది.
రూ. 2399 రీఛార్జ్ ప్లాన్: BSNL రూ. 2399 రీఛార్జ్ ప్లాన్ గతంలో రోజుకు 2GB డేటాను అందించేది. కానీ, ఇప్పుడు రోజుకు 2.5GB డేటాను అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ 365 రోజుల వ్యాలిడిటీని అందిస్తుంది. అన్లిమిటెడ్ ఫ్రీ కాలింగ్ రోజుకు 100 ఫ్రీ SMS బెనిఫిట్స్ అందిస్తుంది.