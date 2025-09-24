BSNL Cheapest Long Term Plan: ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ అయిన భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ కొత్త ఆఫర్లను ప్రకటిస్తూ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో వినియోగదారులకు అందిస్తుంది. ఇవి తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులో ఉండటంతోపాటు ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీలకు గట్టిపోటీ ఇస్తోంది. ఈ బిఎస్ఎన్ఎల్ 330 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్ కూడా అదే విధంగా అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ తక్కువ ధరలోనే అందిస్తోంది. ఈ ప్లాన్ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (BSNL) ఈ ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ ప్రైవేటు దిగ్గజ కంపెనీలకు గట్టి పోటీ ఇస్తోంది. 330 రోజుల ప్లాన్ అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ తో పాటు ఇతర బెనిఫిట్స్ లభిస్తుంది. ఇది బడ్జెట్ పెండ్లిలో ఉండటంతో ఎక్కువ మందిని ఆకర్షిస్తోంది.
బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న ఈ ప్లాన్ ధర రూ.1,999 ఇందులో ప్రతిరోజు 1.5 జీబీ డేటా ప్రతిరోజూ పొందుతారు. ఇది 330 రోజులపాటు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. అంటే దాదాపు ఈ ప్లాన్ ఏడాదిపాటు వర్తిస్తుంది. అంటే ఒకసారి రీఛార్జ్ చేసుకుంటే మీరు 11 నెలల పాటు నిరంతరాయంగా ఈ ఆఫర్ పొందవచ్చు.
బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న ఈ ప్లాన్ లో ప్రతిరోజు 1.5 జీబీ ఇంటర్నెట్ డేటాతో పాటు 100 ఎస్ఎంఎస్ లు ఉచితంగా పొందుతారు. అంటే డేటా ఎక్కువగా వినియోగించే వారికి ఇది బంపర్ ప్లాన్. దీంతోపాటు సెకండ్ సేమ్ యాక్టివ్ గా ఉంచాలనుకునేవారు ఈ ప్లాన్ తో రీచార్జ్ చేసుకుంటే ఏడాదిపాటు నిరంతరాయంగా లభిస్తుంది.
ఈ బిఎస్ఎన్ఎల్ ప్లాన్తో ఒక్కసారి రీఛార్జ్ చేసుకుంటే మీరు ప్రతిరోజు అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, డేటా బెనిఫిట్ తో పాటు ఎస్ఎంఎస్ బెనిఫిట్ కూడా పొందుతారు. అదే విధంగా మీ సిమ్ కూడా యాక్టివ్ గా దాదాపు ఏడాదిపాటు ఉంటుంది.
బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న ఈ ప్లాన్ అక్టోబర్ 15 లోపు రీఛార్జ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీంతో పాటు మీరు 2 శాతం అదనపు డిస్కౌంట్ కూడా పొందుతారు. ఇది బిఎస్ఎన్ఎల్ అధికారిక వెబ్సైట్ అయినా సెల్ఫ్ కేర్ యాప్ లో అందుబాటులో ఉంది. సులభంగా రీఛార్జీ చేసుకోవచ్చని బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎక్స్ వేధికగా ప్రకటించింది