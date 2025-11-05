English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • BSNL: బీఎస్ఎన్‌ఎల్‌ ఫైబర్ ఆఫర్.. కేవలం రూ.399 కే 3300 జీబీ చౌకైన ప్లాన్‌..!

BSNL Basic Fiber Plan: బీఎస్ఎన్ఎల్ బంపర్ రీఛార్జ్ ప్లాన్స్‌ అందుబాటులో ఉంచుతుంది. అయితే వినియోగదారులను ఇంప్రెస్ చేసేందుకు తాజాగా బీఎస్ఎన్ఎల్ ఫైబర్ ప్లాన్ కూడా అతి తక్కువ ధరలోనే లభిస్తుంది. కేవలం రీచార్జ్ ప్లాన్ ధరలోనే అందుబాటులో ఉంది. కేవలం రూ. 399 మాత్రమే 3300 జీబీ డేటా కూడా పొందుతారు. ఈ ప్లాన్ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 
 ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ బీఎస్ఎన్ఎల్ బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. యూజర్ల కోసం రూ.399కే 3300 జీబీ డేటాను అందిస్తోంది. ఈ ప్లాన్‌లో ఆ తర్వాత 4 ఎంబీపీఎస్ డేటా కూడా లభిస్తుంది.   

బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న ఈ ప్లాన్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ ధరలోనే ఫైబర్ ప్లాన్ పొందవచ్చు. అతి తక్కువ ధరకే ఫైబర్ బేసిక్‌ ప్లాన్ అందిస్తోంది. బీఎస్ఎన్ఎల్ ఆఫర్‌లో మొదటి నెల ఉచితంగా పొందుతారు. ఆ తర్వాత రెండు నెలలో ప్లాన్ పై అదనంగా రూ.100 తగ్గింపు కూడా లభిస్తుంది.   

బీఎస్ఎన్ఎల్ ఫైబర్ ప్లాన్ లో 399కే 3300 జీబీ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా పొందుతారు. లోకల్ ఎస్‌టీడీ కాల్స్ తో పాటు అపరిమిత కాలింగ్ కూడా అందిస్తుంది. బీఎస్ఎన్ఎల్ తన వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేందుకు ఈ ఫైబర్ ప్లాన్ తీసుకువచ్చింది.  

అయితే ఈ బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ.399 ప్లాన్ కేవలం మూడు నెలలు మాత్రమే పొందుతారు. ఆ తర్వాత నెల నుంచి రూ.499 ప్రతినెలా చెల్లించాల్సి వస్తుంది. అంటే ప్రతి మొదటి మూడు నెలలు 3300 జీబీ నెట్ పొందుతారు.   

 ఈ ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ బీఎన్ఎల్ ప్రత్యేకంగా మొబైల్ పోస్ట్ పెయిడ్ ప్లాన్ కూడా అందిస్తుంది. దీని ధర కేవలం రూ.399 మాత్రమే ఇందులో ప్రతిరోజు 1 జీబీ డేటా పొందుతారు. అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ 100 ఎస్ఎంఎస్ 80 రోజులపాటు వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది.  

