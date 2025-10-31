English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • BSNL Recharge Plan: BSNL యూజర్లకు బ్లాస్టర్ ఆఫర్.. కేవలం రూ. 150తో 6 నెలల మైండ్ బ్లోయింగ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్

BSNL Recharge Plan: BSNL యూజర్లకు బ్లాస్టర్ ఆఫర్.. కేవలం రూ. 150తో 6 నెలల మైండ్ బ్లోయింగ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్

BSNL Bumper Offer: BSNL.. రీసెంట్‌గా జియో,  ఎయిర్‌టెల్, వొడాఫోన్ ఐడియా వంటి ప్రముఖ ప్రైవేట్ నెట్‌వర్క్‌లకు పోటీగా రకరకాల ప్లాన్‌లను ప్రవేశపెడుతోంది. తమ వినియోగదారులను ఆశ్చర్యపరిచేలా.. చౌక ధరల్లోనే లాంగ్‌టైమ్ వ్యాలిడిటీతో కూడిన స్పెషల్ రీఛార్జ్ ఆఫర్లను అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా కేవలం రూ. 150 ఖర్చుతో తాజాగా ప్రవేశపెట్టిన 6 నెలల ప్లాన్ వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తోంది.
 
1 /5

BSNL ఈ మధ్యకాలంలో ప్రవేశపెట్టిన చౌకైన ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌లు టెలికాం మార్కెట్‌లో సంచలనం రేపుతున్నాయి. వాయిస్ కాల్స్, డేటా, ఎస్ఎంఎస్ వంటి ముఖ్యమైన సేవలను.. ఈజీగా వాడుకునే వీలును కల్పిస్తూ.. 6 నెలల నుంచి ఏడాది వరకు గల ప్లాన్‌లను అతి తక్కువ ధరల్లో లాంచ్ చేసింది. 

2 /5

జస్ట్ 150 రూపాయలకే ప్రవేశపెట్టిన 6 నెలల రీఛార్జ్ ఆఫర్‌ అయితే BSNL యూజర్లకు తెగ నచ్చేసింది. అన్‌లిమిటెడ్ వాయిస్ కాల్స్, రోజుకు 100 SMSలు.. ఇందులో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇదే కాకుండా తక్కువ ధరలోనే మరిన్ని వార్షిక ప్లాన్‌లు కూడా ప్రవేశపెట్టింది BSNL. 

3 /5

BSNL అందిస్తున్న మరో 897 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ 180 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. ఈ ప్లాన్‌లో రోజువారీ డేటా పరిమితి లేకుండా మొత్తం 90 GB డేటా లభిస్తుంది. అంటే కస్టమర్ తన అవసరానికి తగ్గట్టుగా.. ఎప్పుడైనా డేటాను ఉపయోగించుకోవచ్చు. 90 GB పూర్తయిన తర్వాత 40 Kbps వేగంతో పోస్ట్ డేటా లభిస్తుంది. దీనితోపాటు అపరిమిత లోకల్, STD, రోమింగ్ వాయిస్ కాల్స్, రోజుకు 100 SMSలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఊరికే రీఛార్జ్ చేయకుండా లాంగ్ టర్మ్ కోరుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.  

4 /5

వార్షిక ప్లాన్ కావాలనుకునే యూజర్ల కోసం BSNL రూ. 1999 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌ను అందిస్తోంది. ఈ ప్లాన్‌కు 330 రోజుల వ్యాలిడిటీ ఉంది. ఇందులో రోజుకు 1.5 GB డేటా లభిస్తుంది. ఈ డేటా అయ్యాక తర్వాత వేగం 40 Kbps కు తగ్గుతుంది. వాయిస్ కాల్స్, SMSలు అపరిమితంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. BSNL 4జీ సేవలు అందుబాటులోకి రావడంతో ఈ ప్లాన్ ఇప్పుడు మరింత విలువైనదిగా మారింది.  

5 /5

ఇక పూర్తిస్థాయి ఏడాది వ్యాలిడిటీ కోరుకునేవారికి రూ. 2399 ప్లాన్ అత్యుత్తమ ఎంపికగా నిలుస్తోంది. ఇది 365 రోజులపాటు వ్యాలిడిటీలో ఉంది. ఈ ప్లాన్‌లో రోజూ 2 GB డేటా లభించడంతో పాటు,  అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్ మరియు రోజుకు 100 SMSలు లభిస్తాయి. మార్కెట్లోని ఇతర కంపెనీలతో పోలిస్తే BSNL ఈ ప్లాన్‌ను చాలా తక్కువ ధరకే అందిస్తోంది.  

Bsnl Bumper Recharge Offer BSNL BSNL prepaid plans Bsnl Special Recharge Plans BSNL New Recharge Plan Bsnl Golden Plan BSNL Recharge Plan Bsnl 150 Recharge Plan Bsnl 6 Months Recharge Plans Bsnl One Year Recharge Plan

Next Gallery

Gold Reserves: భారతదేశంలో 32 ట్రక్కుల బంగారం..10 ఏళ్లలో భారీగా పెరిగిన బంగారం..టన్నులు టన్నులు తీస్తున్నారు!