  BSNL Holi Offer 2026: BSNL యూజర్లకు హోలీ బంపర్ ఆఫర్.. చౌకైన ధరకే 164 రోజుల వ్యాలిడిటీతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్!

BSNL Holi Offer 2026: BSNL యూజర్లకు హోలీ బంపర్ ఆఫర్.. చౌకైన ధరకే 164 రోజుల వ్యాలిడిటీతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్!

Holi 2026 Offer: BSNL యూజర్లకు పండగలాంటి వార్త. ప్రభుత్వ టెలికాం రంగ సంస్థ BSNL హోలీ సందర్భంగా స్పెషల్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. ప్రత్యేకించి BSNL ప్రీపెయిడ్ కస్టమర్ల కోసం ఈ హోలీ ఆఫర్ అందిస్తోంది. ఈ రీఛార్జ్ ఆఫర్ లిమిటెడ్ టైమ్ మాత్రమే. మీ ప్రస్తుత రీఛార్జ్ ప్లాన్‌కు అదనపు వ్యాలిడిటీని పొందవచ్చు. ఈ ఆఫర్ కోసం అదనపు పేమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
BSNL.. తమ కస్టమర్ల కోసం హోలీ సందర్భంగా స్పెషల్ రీఛార్జ్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. హోలీ తర్వాత కూడా ఈ ఆఫర్ కొనసాగే అవకాశం ఉంది. మార్చి 2026లో రీఛార్జ్ చేసుకున్న యూజర్లు.. ఈ రీఛార్జ్ ఆఫర్ పూర్తి బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చు. దీని కోసం మీరు చేయాల్సిందిల్లా.. రూ. 997 ప్లాన్ రీఛార్జ్ చేసుకోవడమే. 150 రోజులకు అదనంగా 14 రోజులు కలిపి మొత్తం 164 రోజుల వరకు వ్యాలిడిటీని పొందవచ్చు.  

BSNL హోలీ ప్లాన్‌ లిమిటెడ్ టైమ్ మాత్రమే ఉంటుంది. మీ ప్రస్తుత రీఛార్జ్ గడువు ముగిసిన తర్వాత ఈ ఆఫర్ కూడా ముగుస్తుంది. ఈ ప్లాన్‌తో అదనపు వ్యాలిడిటీ పొందవచ్చు. పండుగ ఆఫర్ ముగిసిన తర్వాత మీ ప్రస్తుత రీఛార్జ్ ప్రకారమే వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. మార్చి 1 నుంచి మార్చి 31, 2026 మధ్య కస్టమర్లు ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్‌ను పొందవచ్చు.

రూ. 997 ప్లాన్‌తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే.. BSNL ప్రస్తుతం 14 రోజుల ఎక్స్‌టెండెడ్ వ్యాలిడిటీని అందిస్తోంది. గతంలో ఈ ప్లాన్ 150 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వచ్చింది. లిమిటెడ్ టైమ్ ఆఫర్ ద్వారా 164 రోజులకు పెరిగింది. ఈ ఎక్స్‌టెండెడ్ వ్యారెంటీతో పాటు రోజుకు 2GB హై-స్పీడ్ డేటాను పొందవచ్చు. అయితే, సిమ్ డేటా రోజువారీ లిమిట్ దాటాక ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ తగ్గుతుంది. అలాగే ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్ ద్వారా అన్ని నెట్‌వర్క్‌లకు అన్‌లిమిటెడ్ వాయిస్ కాల్స్ చేసుకోవచ్చు.

మీరు BSNL యూజర్ అయితే ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్‌ను BSNL అధికారిక వెబ్‌సైట్, BSNL సెల్ఫ్‌కేర్ యాప్ ద్వారా రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే ఏదైనా థర్డ్-పార్టీ యాప్ లేదా మీకు సమీపంలోని ఏదైనా మొబైల్ రిటైలర్ ద్వారా రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.   

ఒకవేళ మీరు BSNL యాప్‌ వాడుతుంటే అకౌంట్‌లో లాగిన్ అయి రూ.997 ప్లాన్ కోసం చెక్ చేసి పేమెంట్ చేయండి. మీరు థర్డ్-పార్టీ యాప్‌ వాడుతుంటే.. BSNL కోసం సెర్చ్ చేయండి. మీ లొకేషన్ ఎంచుకోండి. మీ మొబైల్ నంబర్‌ ఎంటర్ చేయండి. రూ. 997 ప్లాన్‌ను ఎంచుకుని పేమెంట్ చేయండి. ఆఫర్ వ్యవధిలోపు రీఛార్జ్ చేసుకుంటే మీకు అదనపు వ్యాలిడిటీ అనేది ఆటోమాటిక్‌గా యాక్టివేట్ అవుతుంది.  

BSNL Holi Offer 2026 bsnl bumper offer BSNL Holi 2026 Offer BSNL Holi Offer BSNL BSNL Recharge Plan BSNL validity offer BSNL 164 Days Validity Offer

