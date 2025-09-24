English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Best Recharge Plan: BSNL యూజర్లు పండగ చేస్కోండి.. సింగిల్ రీఛార్జ్‌తో 11 నెలల వ్యాలిడిటీ.. రోజుకు 1.5GB డేటాతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్..!

BSNL Recharge Plan: BSNL యూజర్లకు అదిరిపోయే శుభవార్త.  ప్రభుత్వ టెలికాం కంపెనీ BSNL మరోసారి తమ వినియోగదారుల కోసం అద్భుతమైన ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌ తీసుకొచ్చింది. ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్ కింద వినియోగదారులు 330 రోజులు అనగా.. 11 నెలల వ్యాలిడిటీని పొందవచ్చు.
 
1 /5

ప్రభుత్వ టెలికాం కంపెనీ BSNL మరోసారి తమ వినియోగదారుల కోసం కిర్రాక్ ప్లాన్‌ని తీసుకొచ్చింది. ఈ రీఛార్జ్ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌ కింద వినియోగదారులు 11 మంత్స్ వ్యాలిడిటీని పొందవచ్చు. ఈ రీఛార్జ్ ద్వారా డేటా మాత్రమే కాకుండా అన్‌లిమిటెడ్ కాలింగ్‌తో పాటు అనేక బెనిఫిట్స్ కూడా పొందవచ్చు.   

2 /5

చాలా టెలికాం కంపెనీలు తమ రీఛార్జ్ ప్లాన్‌లను అప్‌గ్రేడ్ చేశాయి. కానీ BSNL తీసుకొచ్చిన ఈ ఒక్క ప్లాన్‌తో.. ప్రతి నెల రీఛార్జ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. BSNL  గతంలో కొన్ని రీఛార్జ్ ప్లాన్‌లపై డిస్కౌంట్లను కూడా ప్రకటించింది. అయితే ఈ కొత్త రీఛార్జ్ ప్లాన్ ఎలా పొందాలనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..   

3 /5

BSNL రూ. 1,999 ప్లాన్: BSNL ఇటీవలే ఎక్స్ వేదికగా ధర రూ. 1,999 రీఛార్జ్ ప్లాన్ ప్రకటించింది. ఈ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ రోజుకు 1.5GB డేటాను అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ కింద కొంచెం తక్కువ డేటా మాత్రమే పొందవచ్చు. 

4 /5

అంతేకాకుండా ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్ అన్‌లిమిటెడ్ కాలింగ్‌ను కూడా అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్‌తో ఏ నెట్ వర్క్ అయినా ఫోన్ కాల్స్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్‌పై రోజుకు 100 SMS పంపుకోవచ్చు. 

5 /5

అలాగే అక్టోబర్ 15వ తేదీకి ముందే ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్‌ తీసుకుంటే.. BSNL వెబ్‌సైట్, సెల్ఫ్‌కేర్ యాప్ ద్వారా 2 పర్సెంట్ వరకు ఇన్‌స్టంట్ డిస్కౌంట్ కూడా పొందవచ్చు. తద్వారా ఈ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌ను తక్కువ ధరకు పొందవచ్చు.  

BSNL New Recharge Plan BSNL Best Recharge plan BSNL BSNL Recharge BSNL Prepaid Plan bsnl latest recharge plan BSNL latest recharge

