BSNL Bumper Offer: BSNL యూజర్లకు పండగే.. 72 రోజుల వ్యాలిడిటీతో కేవలం రూ. 485కే బంపర్ రీఛార్జ్ ప్లాన్..!

Best Recharge Plan: BSNL యూజర్లకు అదిరిపోయే శుభవార్త.  ప్రభుత్వ టెలికాం కంపెనీ BSNL మరోసారి తమ వినియోగదారుల కోసం అద్భుతమైన ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌ తీసుకొచ్చింది. ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్ కింద వినియోగదారులు రూ. 485తో 72 రోజుల వ్యాలిడిటీ, రోజుకు 2 జీబీ డేటాతో పాటు ఇంకా మరెన్నో బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
బీఎస్ఎన్ఎల్.. రీసెంట్‌గా జియో,  ఎయిర్‌టెల్, వొడాఫోన్ ఐడియా వంటి ప్రముఖ ప్రైవేట్ నెట్‌వర్క్‌లకు పోటీగా అదిరిపోయే రీఛార్జ్ ప్లాన్‌లను ప్రవేశపెడుతోంది. తమ కస్టమర్లను ఆశ్చర్యపరిచేలా.. తకకువ ధరల్లోనే లాంగ్‌టైమ్ వ్యాలిడిటీతో కూడిన స్పెషల్ రీఛార్జ్ ఆఫర్లను అందిస్తోంది.   

మరోసారి తమ వినియోగదారుల కోసం BSNL కిర్రాక్ ప్లాన్‌ని తీసుకొచ్చింది.  ఈ రీఛార్జ్ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌ కింద వినియోగదారులు 72 రోజుల వ్యాలిడిటీని కేవలం రూ. 485కే పొందవచ్చు. తాజాగా ప్రవేశపెట్టిన ఈ స్పెషల్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తోంది.

BSNL కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన 72 రోజుల స్టార్ట్ సేవింగ్స్ ప్లాన్‌తో ఒక్కసారి రీచార్జ్ చేస్తే 72 రోజుల పాటు డేటా, కాల్స్, SMSలు వాడుకోవచ్చు. ఈ ప్లాన్ ధర రూ. 485గా నిర్ణయించారు. 

అపరిమిత కాల్స్, రోజుకు 2జీబీ డేటా, రోజుకు 100 ఎస్‌ఎంఎస్‌లు 72 రోజుల పాటు అందిస్తుంది. అంటే రోజుకు రూ.6.74 పడుతుంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఇతర టెలికాం కంపెనీలు అందిస్తున్న ప్లాన్స్‌తో పోలిస్తే ఇది చాలా తక్కువగా ఉంది.  

BSNL తక్కువ ధరలకే రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ అందిస్తున్నా.. మార్కెటింగ్ సరిగ్గా చేసుకోకపోవడం, పలుచోట్ల నెట్‌వర్కింగ్ సమస్యల వల్ల యూజర్లు తగ్గుతున్నారు. నెట్‌వర్క్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయితే బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌కు కస్టమర్ల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశముంది.   

