/BSNL Cheapest Plan: BSNL మైండ్ బ్లోయింగ్ చీపెస్ట్ ప్లాన్.. జస్ట్ రూ. 51కే 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్!

BSNL Cheapest Plan: బీఎస్ఎన్ఎల్ తన యూజర్ల కోసం అదిరిపోయే రీఛార్జ్ ప్లాన్ తీసుకొచ్చింది. 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతో అతి తక్కువ ధరకే రీఛార్జ్ ప్లాన్ అందిస్తోంది. ఈ ప్లాన్ ద్వారా అన్ లిమిటెడ్ కాలింగ్, రోజువారీ డేటాతో సహా అనేక బెనిఫిట్స్ అందిస్తుంది. ఈ సరసమైన ప్లాన్ కేవలం రూ. 51కే అందిస్తోంది. పూర్తి ప్లాన్ వివరాలు ఓసారి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వినియోగదారులకు 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతో రూ. 51కే అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ బెనిఫిట్స్ దేశమంతటా అన్లిమిటెడ్ కాలింగ్, 28 రోజుల పాటు ఫ్రీ నేషనల్ రోమింగ్ ఉన్నాయి. ఈ ప్లాన్తో యూజర్లకు కొత్త సిమ్ కార్డ్ పూర్తిగా ఫ్రీగా లభిస్తుంది.
బీఎస్ఎన్ఎల్ కొత్త రూ. 51 ప్లాన్లో మరెన్నో బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. రోజువారీ 2GB డేటా, 100 ఫ్రీ ఎస్ఎంఎస్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ 2026, మే 22 నుంచి జూన్ 30 వరకు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. యూజర్లను ఆకర్షించేందుకు బీఎస్ఎన్ఎల్ ఈ సరికొత్త ప్లాన్ను ప్రవేశపెట్టింది.
బీఎస్ఎన్ఎల్ కొత్త యూజర్ల కోసం ఈ సరికొత్త రీఛార్జ్ ప్లాన్ ప్రవేశపెట్టింది. కేవలం రూపాయికే 30 రోజుల వ్యాలిడిటీని అందిస్తుంది. దేశమంతటా అన్లిమిటెడ్ ఫ్రీ కాల్స్, నేషనల్ రోమింగ్ బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చు. అదనంగా వినియోగదారులు ప్రతిరోజూ 2GB హై-స్పీడ్ డేటా, 100 ఫ్రీ ఎస్ఎంఎస్ బెనిఫిట్స్ కూడా పొందవచ్చు.