Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /BSNL Cheapest Plan: BSNL మైండ్ బ్లోయింగ్ చీపెస్ట్ ప్లాన్.. జస్ట్ రూ. 51కే 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్!

BSNL Cheapest Plan: BSNL మైండ్ బ్లోయింగ్ చీపెస్ట్ ప్లాన్.. జస్ట్ రూ. 51కే 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్!

Written ByAruna MaharajuUpdated byAruna Maharaju
Published: May 23, 2026, 01:14 PM IST|Updated: May 23, 2026, 01:14 PM IST

BSNL Cheapest Plan: బీఎస్ఎన్ఎల్ తన యూజర్ల కోసం అదిరిపోయే రీఛార్జ్ ప్లాన్ తీసుకొచ్చింది. 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతో అతి తక్కువ ధరకే రీఛార్జ్ ప్లాన్‌ అందిస్తోంది. ఈ ప్లాన్ ద్వారా అన్ లిమిటెడ్ కాలింగ్, రోజువారీ డేటాతో సహా అనేక బెనిఫిట్స్ అందిస్తుంది. ఈ సరసమైన ప్లాన్ కేవలం రూ. 51కే అందిస్తోంది. పూర్తి ప్లాన్ వివరాలు ఓసారి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 

BSNL Cheapest Plan1/5

బీఎస్ఎన్ఎల్ చీపెస్ట్ ప్లాన్

బీఎస్ఎన్ఎల్ యూజర్లకు పండగే. 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతో బీఎస్ఎన్ఎల్ తన యూజర్ల కోసం అత్యంత సరసమైన రీఛార్జ్ ప్లాన్ తీసుకొచ్చింది. అతి తక్కువ ధరకే రీఛార్జ్ ప్లాన్‌ అందిస్తోంది. ఈ ప్లాన్ ద్వారా అన్ లిమిటెడ్ కాలింగ్, రోజువారీ డేటాతో సహా అనేక బెనిఫిట్స్ అందిస్తుంది.   

BSNL Cheapest Plan2/5

బీఎస్ఎన్ఎల్ చీపెస్ట్ ప్లాన్

ఈ సరసమైన ప్లాన్ కేవలం రూ. 51కే అందిస్తోంది. ఈ అద్భుతమైన ప్లాన్ ద్వారా ఫ్రీ కాలింగ్ బెనిఫిట్స్, డేటా బెనిఫిట్స్ కూడా పొందవచ్చు. బీఎస్ఎన్ఎల్ అధికారిక ఎక్స్ హ్యాండిల్ ద్వారా ఈ కొత్త రీఛార్జ్ ప్లాన్‌ ప్రకటించింది.   

BSNL Cheapest Plan3/5

బీఎస్ఎన్ఎల్ చీపెస్ట్ ప్లాన్

వినియోగదారులకు 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతో రూ. 51కే అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ బెనిఫిట్స్ దేశమంతటా అన్‌లిమిటెడ్ కాలింగ్, 28 రోజుల పాటు ఫ్రీ నేషనల్ రోమింగ్ ఉన్నాయి. ఈ ప్లాన్‌తో యూజర్లకు కొత్త సిమ్ కార్డ్ పూర్తిగా ఫ్రీగా లభిస్తుంది.  

BSNL Cheapest Plan4/5

బీఎస్ఎన్ఎల్ చీపెస్ట్ ప్లాన్

బీఎస్ఎన్ఎల్ కొత్త రూ. 51 ప్లాన్‌‌లో మరెన్నో బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. రోజువారీ 2GB డేటా, 100 ఫ్రీ ఎస్ఎంఎస్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ 2026, మే 22 నుంచి జూన్ 30 వరకు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. యూజర్లను ఆకర్షించేందుకు బీఎస్ఎన్ఎల్ ఈ సరికొత్త ప్లాన్‌ను ప్రవేశపెట్టింది.    

BSNL Cheapest Plan5/5

బీఎస్ఎన్ఎల్ చీపెస్ట్ ప్లాన్

బీఎస్ఎన్ఎల్ కొత్త యూజర్ల కోసం ఈ సరికొత్త రీఛార్జ్ ప్లాన్‌ ప్రవేశపెట్టింది. కేవలం రూపాయికే 30 రోజుల వ్యాలిడిటీని అందిస్తుంది. దేశమంతటా అన్‌‌లిమిటెడ్ ఫ్రీ కాల్స్, నేషనల్ రోమింగ్ బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చు. అదనంగా వినియోగదారులు ప్రతిరోజూ 2GB హై-స్పీడ్ డేటా, 100 ఫ్రీ ఎస్ఎంఎస్ బెనిఫిట్స్ కూడా పొందవచ్చు.  

Tags:
BSNL Cheapest Plan
BSNL Rs 51 Plan
bsnl bumper offer
BSNL new recharge offer
BSNL
BSNL free data
BSNL Recharge Data

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఈ వేసవిలో శరీరాన్ని హైడ్రేట్‌గా ఉంచే అమేజింగ్ 7 హెర్బల్ డ్రింక్స్ మీకోసం!

ఈ వేసవిలో శరీరాన్ని హైడ్రేట్‌గా ఉంచే అమేజింగ్ 7 హెర్బల్ డ్రింక్స్ మీకోసం!

Summer Herbal Drinks32 min ago
2

పేరెంట్స్ బీ కేర్‌ఫుల్.. పిల్లలకు కూల్ డ్రింక్స్ తాగిస్తున్నారా? ఎంత డేంజరో తెలుసా?

cool drinks48 min ago
3

పాయింట్స్ స‌మానంగా ఉన్నప్ప‌టికి స‌న్‌రైజ‌ర్స్ ఎందుకు క్వాలిఫై అవ్వ‌లేదో తెలుసా?

IPL 20261 hr ago
4

స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ ఘన‌త‌.. 200+ స్కోర్లు సాధించిన జట్టుగా ప్ర‌పంచ రికార్డు

IPL 20261 hr ago
5

హీరోయిన్ త్రిషకు తమిళనాడు సీఎం విజయ్ సర్‌ప్రైజ్ గిఫ్ట్..ఢిల్లీలో ఊహించని పదవి?!

Trisha1 hr ago