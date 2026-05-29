BSNL Recruitment 2026: నిరుద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. BSNLలో భారీగా ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్.. వెంటనే అప్లయ్ చేసుకోండి!

Written ByAruna Maharaju
Published: May 29, 2026, 03:16 PM IST|Updated: May 29, 2026, 03:19 PM IST

BSNL Recruitment 2026: ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ఎదురు చూస్తున్న నిరుద్యోగులకు బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్ భారీ శుభవార్త చెప్పింది. భారత ప్రభుత్వ టెలికాం సంస్థ అయిన బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్ దేశవ్యాప్తంగా జూనియర్ టెలికాం ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి కొత్త నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. మొత్తం 100 పోస్టులను డైరెక్ట్ రిక్రూట్‌మెంట్ ద్వారా భర్తీ చేయనున్నారు. ఇందులో తెలంగాణలో రెండు పోస్టులు ఉండగా.. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఒక పోస్టు ఖాళీగా ఉంది. ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
 

బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ నోటిఫికేషన్ 2026

జూనియర్ టెలికాం ఆఫీసర్ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే వారు సంబంధిత విభాగంలో బీఈ లేదా ఎంఎస్సీ లేదా ఎంటెక్ పూర్తి చేసి ఉండాలి. అభ్యర్థుల వయసు 2026 జూలై 3 నాటికి 20 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. రిజర్వేషన్ ప్రకారం వయో పరిమితిలో సడలింపులు కూడా ఉంటాయి. ఓబీసీ అభ్యర్థులకు మూడు సంవత్సరాలు, ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకు ఐదు సంవత్సరాలు, దివ్యాంగులకు పది సంవత్సరాల వరకు వయో సడలింపు ఇవ్వనున్నారు.  

బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌లో నోటిఫికేషన్

దరఖాస్తు ఫీజుగా జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులు రెండు వేల రూపాయలు చెల్లించాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు వెయ్యి రూపాయల ఫీజు నిర్ణయించారు. ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులు జూన్ 4 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. జూలై 3 వరకు అప్లై చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. జూలై 4 నుంచి 11 వరకు అప్లికేషన్‌లో మార్పులు చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు. పరీక్షను ఆగస్టు నెలలో నిర్వహించనున్నారు.  

బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌లో జాబ్స్

ఈ ఉద్యోగాల కోసం ముందుగా కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. అందులో అర్హత సాధించిన వారికి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ మరియు మెడికల్ పరీక్షలు నిర్వహించి ఫైనల్ సెలక్షన్ చేస్తారు. ఎంపికైన వారికి నెలకు 16,400 రూపాయల నుంచి 40,500 రూపాయల వరకు జీతం లభిస్తుంది. అదనంగా ఇతర అలవెన్సులు కూడా ఇస్తారు.  

బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌

ఈ ఉద్యోగంలో చేరిన వారికి రెండేళ్ల ప్రొబేషన్ పీరియడ్ ఉంటుంది. అలాగే ఐదేళ్ల సర్వీస్ బాండ్ కూడా ఉండనుంది. ట్రైనింగ్‌లో భాగంగా మొదట పది వారాల ఫేజ్ వన్ ట్రైనింగ్, తర్వాత నాలుగు వారాల ఫీల్డ్ ట్రైనింగ్, అనంతరం ఆరు వారాల ఫేజ్ టూ ట్రైనింగ్ ఇవ్వనున్నారు.  

బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌లో ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్

దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే వారు బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ bsnl.co.in ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసి అవసరమైన డాక్యుమెంట్లు అప్‌లోడ్ చేసి ఫీజు చెల్లించిన తర్వాత అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేయాలి.

