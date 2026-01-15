BSNL Recharge Offer: బీఎస్ఎన్ఎల్ యూజర్లకు గుడ్న్యూస్.. ప్రభుత్వ టెలికం కంపెనీ భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ తమ యూజర్ల కోసం సరికొత్త ప్లాన్లను ప్రవేశపెడుతుంది. ఈ ఏడాదిలో కంపెనీ తన యూజర్ల కోసం కొత్త ప్లాన్ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ప్లాన్ కింద వినియోగదారులు ఒక ఏడాది వ్యాలిడిటీతో అనేక అన్లిమిటెడ్ బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చు. ఇప్పుడు బీఎస్ఎన్ఎల్ ప్లాన్ పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం..
BSNL తమ ప్రియమైన యూజర్ల కోసం సంక్రాంతి స్పెషల్ ఆఫర్ ప్రవేశపెట్టింది. చౌకైన ధరకే అదిరిపోయే రీఛార్జ్ ప్లాన్ని తీసుకొచ్చింది. రూ. 2799తో ఏడాది ప్లాన్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ప్లాన్ యూజర్లకు సరసమైన ధరకు అనేక అన్లిమిటెడ్ బెనిఫిట్స్ కూడా అందిస్తుంది.
బీఎస్ఎన్ఎల్ తీసుకొచ్చిన రూ. 2799 రీఛార్జ్ ప్లాన్ 365 రోజుల పూర్తి వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. ఈ ప్లాన్ అన్లిమిటెడ్ ఫ్రీ కాలింగ్, రోజుకు 3GB డేటా, 100 ఉచిత ఎస్ఎంఎస్ బెనిఫిట్స్ అందిస్తుంది.
ఒకవేళ మీ బడ్జెట్ తక్కువ అయితే బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ. 2399 ప్లాన్ ఎంచుకోవచ్చు. ఈ ప్లాన్ కింద వినియోగదారులు అన్లిమిటెడ్ ఫ్రీ కాలింగ్, రోజుకు 2GB డేటా, 100 ఫ్రీ ఎస్ఎంఎస్ నుంచి బెనిఫిట్ పొందవచ్చు. అంటే ఈ ప్లాన్ కింద యూజర్లు లిమిటెడ్ డేటాను మాత్రమే పొందుతారు.
బీఎస్ఎన్ఎల్ 4జీ నెట్వర్క్ను వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ఇప్పటికే అనేక నగరాల్లో 4G నెట్వర్క్లను ప్రారంభించింది. వినియోగదారులు బీఎస్ఎన్ఎల్ ఫాస్ట్ ఇంటర్నెట్ను యాక్సస్ చేయొచ్చు.
అంతేకాదు.. టెలికం కంపెనీ 5G నెట్వర్క్పై కూడా పనిచేస్తోంది. బీఎస్ఎన్ఎల్ యూజర్లు అతి త్వరలోనే 5G నెట్వర్క్ను కూడా యాక్సస్ చేయొచ్చు.