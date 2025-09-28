English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bsnl Cheapest Plan: BSNL యూజర్లకు అతి చౌకైన ధరకే కిర్రాక్ ప్లాన్.. రోజుకు 2.5GB హై-స్పీడ్ డేటాతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్..!

BSNL Rechcarge Plan : BSNL కస్టమర్లకు సూపర్ గుడ్ న్యూస్. యూజర్లను ఆకట్టుకునేందుకు BSNL రీఛార్జ్ ప్లాన్‌ని తీసుకొచ్చింది. ఇతర టెలికం దిగ్గజాలతో పోటీగా BSNL అత్యంత సరసమైన ధరకే అమేజింగ్ ప్లాన్ ప్రవేశపెట్టింది. ఈ కొత్త రీఛార్జ్ ప్లాన్ 30 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది.
ప్రభుత్వ టెలికాం కంపెనీ BSNL మరోసారి తమ యూజర్ల కోసం అతి తక్కువ ధరలో కేక ప్లాన్‌ని తీసుకొచ్చింది. ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్‌లో అన్‌లిమిటెడ్ వాయిస్ కాలింగ్‌తో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్‌ని అందిస్తుంది.

ముఖ్యంగా ఈ  BSNL ప్లాన్.. ఎయిర్‌టెల్, జియో, వోడాఫోన్ ఐడియా నుంచి వచ్చే రీఛార్జ్ ప్లాన్‌ల కన్నా 40 శాతం వరకు చౌకగా అందిస్తోంది.

ఈ BSNL రీఛార్జ్ ప్లాన్ కేవలం రూ. 225 ధరకే యూజర్లకు అందిస్తుంది. ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్‌లో భాగంగా భారత్ అంతటా అన్‌లిమిటెడ్ వాయిస్ కాలింగ్, ఫ్రీ నేషనల్ రోమింగ్, రోజుకు 2.5GB హై-స్పీడ్ డేటా లభిస్తోంది.  

అంతేకాకుండా ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్‌లో రోజుకు 100 ఫ్రీ SMSలతో పాటు.. ప్రతి ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌తో 350కి పైగా లైవ్ టీవీ ఛానల్స్, వివిధ OTT యాప్‌, BiTVకి ఫ్రీ యాక్సెస్ కూడా అందిస్తోంది.  

BSNL తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త రూ. 225 రీఛార్జ్ ప్లాన్ 30 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. మరి ఇంకేందుకు ఆలస్యం వెంటనే ఈ ఆఫర్‌ని సద్వినియోగం చేసుకోండి.  

