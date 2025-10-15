English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
BSNL Diwali Bonanza Offer: బీఎస్ఎన్ఎల్ దీపావళి బంపర్ బొనాంజా.. కేవలం ఒక్క 1 రూపాయికే కొత్త రీచార్జీ ప్లాన్.. డిటెయిల్స్..

Bsnl diwali festival 1 rupee recharge plan: కస్టమర్లకు టెలికామ్ దిగ్గజం మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది.ఈ క్రమంలో కేవలం 1 రూపాయికే కొత్తగా  అపరిమిత ఆఫర్ ప్రకటించడంతో యూజర్లు దీపావళికి ముందే పండగ చేసుకుంటున్నారు.
దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని టెలికాం దిగ్గజ సంస్థ భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (BSNL) యూజర్లకు మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది.  ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే బీఎస్ఎన్ఎల్ 4 జీ సర్వీసుకు  కస్టమర్ల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఇటీవల బీఎస్ఎన్ఎల్ కు చాలా మంది యూజర్లు పొర్ట్ అయ్యారు.  

ఈ నేపథ్యంలో బీఎస్ఎన్ఎల్ టెలికాం దిగ్గజం ప్రస్తుతం 5జీ దిశగా ముందుకు వెళ్తుంది. ఎప్పటి కప్పుడు కస్టమర్లను తమ నెట్ వర్క్ వైపుకు ఆకర్శించే క్రమంలో బీఎస్ఎన్ఎల్ ఇటీవల చీప్ ధరలకే, అన్ లిమిటెడ్, వ్యాలిడిటీ, ప్రీపెయిడ్, పోస్ట్ పెయిడ్ ఆఫర్ లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.  

మార్కెట్ లో ఉన్న ఇతర నెట్ వర్క్ చార్జీలతో పోలీస్తే ప్రస్తుతం బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న ప్యాకేజీ, ప్లాన్ లు చాలా చౌకైన ధరల్లోనే ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా దీపావళి సంబరాలను జరుపుకునేందుకు అందరు రెడీ అవుతున్నారు. 

ఈసారి అక్టోబర్ 20న సోమవారం రోజున దీపావళి పండగను జరుపుకోబోతున్నాం. ఈ క్రమంలో బీఎస్ఎన్ఎల్ ఇప్పటికే స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని వేళ.. ఒక నెల ఉచిత 4G సేవలను అందించే పరిమిత వ్యవధి గల ₹1 'ఫ్రీడమ్ ప్లాన్'ను ప్రారంభించింది. దీనికి ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చింది.  

అయితే.. తాజాగా.. బీఎస్ఎన్ఎల్ మరో ప్లాన్ తో యూజర్లను తనవైపుకు ఆకర్శించే విధంగా మరో ప్లాన్ తో ముందుకు వచ్చింది. దీపావళి నేపథ్యంలో రూ. 1 కే. కొత్త ప్లాన్ ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. బీఎస్ఎన్ఎల్ బంపర్ బోనాంజా పేరిట దీన్ని లాంచ్ చేసింది. 

ఈ కొత్త ఆఫర్ .. అక్టోబర్ 15 నుంచి నవంబర్ 15 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈప్లాన్ లో కేవలం 1 రూపాయికే.. 30 రోజుల అపరిమిత వాయిస్ కాల్స్, రోజుకు 2 జీబీ డేటా , రోజుకు 100 మెస్సెజ్ లు ఆఫర్ ఉంది.  సిమ్ కార్టు కూడా ఉచితంగా ఇస్తాున్నారు. దీని కోసం దగ్గరలోని సర్వీస్ సెంటర్ లేదా రిటైలర్ సెంటర్ లకు వెళ్లాలని బీఎస్ఎన్ఎల్ ఒక ప్రకటనలో కోరింది.  

