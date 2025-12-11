BSNL Learners Plan: బీఎస్ఎన్ఎల్.. స్టూడెంట్స్ కోసం అదిరిపోయే రీఛార్జ్ ప్లాన్ని తీసుకొచ్చింది. రోజుకి రూ. 9 రూపాయల ఖర్చుతో అన్లిమిటెడ్ కాలింగ్, 100GB డేటాను అందించే స్పెషల్ ప్లాన్ ప్రవేశపెట్టింది. అయితే ఈ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్ కేవలం 2 రోజుల్లోనే ముగియనుంది. ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్ ఫీచర్ల గురించి పూర్తి వివరాలతో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
BSNL యూజర్లకు అద్భుతమైన ఆఫర్. ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని టెలికం రంగ దిగ్గజం BSNL బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ రీఛార్జ్ ప్లాన్లను అందిస్తోంది. ఈ ప్లాన్లపై యూజర్లకు అన్లిమిటెడ్ కాలింగ్, డేటా అదనపు బెనిఫిట్స్ అందిస్తుంది. ఈ కంపెనీ తక్కువ ధరకే అద్భుతమైన బెనిఫిట్స్ ఆఫర్ చేస్తోంది.
ఇటీవలే బాలల దినోత్సవం రోజున బీఎస్ఎన్ఎల్ విద్యార్థుల కోసం అన్లిమిటెడ్ కాలింగ్, 100GB డేటాను అందించే స్పెషల్ ప్లాన్ ప్రవేశపెట్టింది. ఈ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ బీఎస్ఎన్ఎల్ ప్లాన్ మరో 2 రోజుల్లో ముగియనుంది. బెనిఫిట్స్ క్లెయిమ్ చేసుకునేందుకు యూజర్లకు ఇదే చివరి అవకాశం.
ఈ బీఎస్ఎన్ఎల్ ప్లాన్ ప్రైవేట్ కంపెనీలు అందించే ప్లాన్లతో పోలిస్తే చాలా సరసమైనది. వినియోగదారులకు అనేక బెనిఫిట్స్ అందిస్తుంది. ఈ సరసమైన రీఛార్జ్ ఆఫర్ కోసం బీఎస్ఎన్ఎల్ గడువు విధించింది. ఈ ప్లాన్ను పొందేందుకు వినియోగదారులు డిసెంబర్ 13, 2025 లోపు తమ నంబర్తో రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి.
ఈ సరసమైన బీఎస్ఎన్ఎల్ ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ ధర రూ. 251తో కంపెనీ అధికారిక ఎక్స్ హ్యాండిల్లో ప్రకటించింది. విద్యార్థుల కోసం స్పెషల్ ప్లాన్ 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతో అందిస్తుంది. వినియోగదారులు భారత్ అంతటా అన్లిమిటెడ్ కాలింగ్, ఫ్రీ నేషనల్ రోమింగ్ పొందుతారు.
ఇందులో 100GB హై-స్పీడ్ డేటా ఉంటుంది. విద్యార్థులకు మెయిన్ బెనిఫిట్స్ ఏమిటంటే.. డేటా వినియోగానికి రోజువారీ లిమిట్ లేదు. అంతేకాకుండా వినియోగదారులు రోజుకు 100 ఫ్రీ SMS బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చు.