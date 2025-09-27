English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

BSNL 72 Days Plan: ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ పండగ పూట మరో బంపర్ ప్లాన్ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. భారత్ సంచార్ నిగమ్‌ లిమిటెడ్ (BSNL) ఇప్పటికే 4జి సర్వీసులు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఈ టెలికాం కంపెనీ ఒక మైల్ స్టోన్ ను దాటింది విజయవంతంగా లక్ష కొత్త 4జీ టవర్స్ కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అయితే బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న ఒక బంపర్ ప్లాన్ గురించి తెలుసుకుందాం.
 
 భారత్ సంచార్‌ నిగమ్‌ లిమిటెడ్ 2025 సెప్టెంబర్ 27వ తేదీ నుంచి 4g నెట్వర్క్ అందుబాటులోకి వచ్చేసింది. అయితే బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న రూపాయల రీఛార్జ్ ప్లాన్ ఎంతగానో ఎంతోమందిని ఆకర్షిస్తుంది 485తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే రూ.485 రోజులపాటు వ్యాలిడిటీ అందిస్తుంది. దీంతో పాటు మరిన్ని బెనిఫిట్స్ కూడా పొందుతారు.  

 ఈ బిఎస్ఎన్ఎల్ ప్లాన్ ద్వారా 2gb హై స్పీడ్ నెట్ ప్రతిరోజు పొందుతారు. మొత్తంగా 144 జీబీ, 100 ఎస్ఎంఎస్ లు ప్రతిరోజు ఉచితం. అపరిమిత ఉచిత వాయిస్ కాలింగ్ ఏ నెట్వర్క్ అయినా చేసుకునే సౌలభ్యం. ఉచితంగా నేషనల్ రోమింగ్ బెనిఫిట్స్ కూడా పొందుతారు. ఇది బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో అందుబాటులో ఉన్న ప్లాన్‌..  

బీఎస్ఎన్ఎల్ ఈ ప్లాన్‌తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే బై టీవీ ఆల్ మొబైల్ యూజర్లు కూడా యాక్సెస్ పొందుతారు. ఇందులో 300 లైవ్ టీవీ చానల్స్, మల్టిపుల్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్స్‌ కూడా యాక్సెస్ చేయవచ్చు. ఇందులో స్పోర్ట్స్, మూవీస్ వంటివి ఆస్వాదించవచ్చు.  

బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న ఈ ప్లాన్ లో ప్రత్యేకంగా క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్స్ కూడా ఉన్నాయి. మీరు  బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ సెల్ఫ్ కేర్ యాప్ లేదా వెబ్‌సైట్లో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే 2 శాతం క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్స్‌ కూడా కచ్చితంగా పొందుతారు. అయితే, దీని వ్యాలిడిటీ అక్టోబర్ 5 వరకు లభిస్తుంది.   

బీఎస్ఎన్ఎల్ 4g సౌకర్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. రానున్న రోజుల్లో 5జీ కూడా తీసుకువస్తున్నట్లు సమాచారం. ఫిక్స్డ్ వైర్లెస్ యాక్సెస్ కూడా పొందుతారు. హైదరాబాద్, బెంగళూరుతో పాటు వివిధ సౌత్ ఇండియన్ సిటీల్లో కూడా అందుబాటులో తీసుకువచ్చే ప్రయత్నాలు చేస్తోంది బీఎస్ఎన్ఎల్.

