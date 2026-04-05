BSNL Launches Daily 3 GB New Annual Plan: ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (BSNL) రీఛార్జీ ప్లాన్స్ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలోనే ఉంటాయి. తాజాగా ప్రతిరోజు 3gb డేటాతో హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా ప్లాన్ ప్రారంభించింది. ఏడాది మొత్తం ఎంజాయ్ చేసే డేటా ఇందులో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ తో పాటు ఎస్ఎంఎస్ సౌకర్యం కూడా ఉంది. బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న ఈ 365 రోజుల డేటా ప్లాన్ గురించి తెలుసుకుందాం .
మన రోజువారీ జీవితంలో మొబైల్ ఎంతో ముఖ్యమైపోయింది. ప్రధానంగా ఆన్లైన్ షాపింగ్ తోపాటు యూపీఐ చెల్లింపులకు కూడా స్మార్ట్ఫోన్ అవసరం. దీంతో నిమిషాల్లో పని పూర్తవుతుంది. దీనికి సరైన రీఛార్జి ప్లాన్ కూడా అందుబాటులో ఉండాలి.అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ తో పాటు ఎస్ఎంఎస్, యాక్టీవ్ ఇంటర్నెట్, ఓటీటీ కూడా అవసరం.
అయితే ప్రతి నెల రీఛార్జ్ చేసుకోవాలంటే పెద్ద తలనొప్పిగా ఉంటుంది. అందుకే కొంతమంది వినియోగదారులు 3 నుంచి 6 నెలలు లేదా ఏడాది వరకు ఉండే ప్లాన్స్ కోసం వెతుకుతూ ఉంటారు. ఇది టెన్షన్ ఫ్రీగా ఉంటుంది. అయితే బీఎస్ఎన్ఎల్ కస్టమర్స్ అయితే మీకు బంపర్ ప్లాన్ ప్రారంభించింది. కొత్తగా ఏడాది ప్లాన్ రూ.2799కే ఉంది. ఇందులో ప్రతిరోజు 3 జీబీ డేటా పొందుతారు.
ఒక్కసారి రీఛార్జ్ చేసుకుంటే ఏడాదంతా ఎంజాయ్ చేసే ప్లాన్. ప్రతిరోజు 3gp డేటాతో పాటు అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, ప్రతిరోజు 100 ఎస్ఎంఎస్లు కూడా ఉచితంగా పొందుతారు. అంటే రోజువారీగా ఈ ప్లాన్ ధర రూ.7.66 మాత్రమే. ఇది వినియోగదారులకు భారీగా కలిసివచ్చే ప్లాన్.
ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీలైన జియో, ఎయిర్టెల్ తో పోలిస్తే ఇది చాలా తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉంది. ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ బీఎస్ఎన్ఎల్ ఎన్నో బడ్జెట్లో ఇప్పటికే అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్తో మీరు రీఛార్జ్ చేసిన ధరకు గరిష్టంగా లాభాలు పొందుతారు.
ఇప్పటికి 4g సేవలు దేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభించిన బీఎస్ఎన్ఎల్, 5G సేవలను కూడా త్వరలో అందించే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటుంది. దేశవ్యాప్తంగా ప్రధాన నగరంలో వీటి టవర్స్ ఇప్పటికే ఏర్పాటు చేసింది. మీరు కూడా బీఎస్ఎన్ఎల్ వినియోగదారులైతే ఈ బంపర్ ప్లాన్ అస్సలు మిస్సవ్వకండి.