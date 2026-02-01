English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Jobs 2026: యువతకు గుడ్ న్యూస్ వచ్చేసింది.. 120 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల..!

Jobs 2026: యువతకు గుడ్ న్యూస్ వచ్చేసింది.. 120 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల..!

BSNL Recruitment 2026:
ప్రభుత్వ రంగ టెలికాం సంస్థ BSNL నుంచి ఉద్యోగార్థులకు శుభవార్త వచ్చింది. BSNLలో 120 సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రైనీ పోస్టుల భర్తీకి అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. టెలికాం రంగంలో స్థిరమైన ఉద్యోగం కోరుకునే యువతకు ఇది మంచి అవకాశం అని చెప్పవచ్చు.
ఈ నియామకాల్లో మొత్తం 120 పోస్టులు ఉన్నాయి. వీటిలో టెలికాం విభాగంలో 95 పోస్టులు, ఫైనాన్స్ విభాగంలో 25 పోస్టులు ఉన్నాయి. టెలికాం పోస్టులకు BE లేదా BTech ..ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్.. చదివిన వారు అర్హులు. ఫైనాన్స్ పోస్టులకు CA లేదా CMA పూర్తి చేసిన వారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

వయోపరిమితి విషయానికి వస్తే, అభ్యర్థుల వయస్సు 21 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన నిబంధనల ప్రకారం, రిజర్వేషన్ వర్గాల వారికి వయస్సు సడలింపు కూడా వర్తిస్తుంది

ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపిక విధానం రాత పరీక్ష ఆధారంగా ఉంటుంది. అభ్యర్థులు పరీక్షలో సాధించిన మార్కుల ప్రకారం ఎంపిక చేస్తారు. పరీక్ష సిలబస్, పరీక్ష విధానం వంటి పూర్తి వివరాలు నోటిఫికేషన్‌లో స్పష్టంగా ఇచ్చారు. కాబట్టి దరఖాస్తు చేసుకునే ముందు నోటిఫికేషన్‌ను పూర్తిగా చదవడం చాలా అవసరం.

దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఫిబ్రవరి 5 నుంచి మార్చి 7 వరకు కొనసాగుతుంది. అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్ విధానంలోనే అప్లై చేయాలి. దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే వారు [www.bsnl.co.in](http://www.bsnl.co.in) అనే అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించాలి. అక్కడ కెరీర్స్ లేదా రిక్రూట్‌మెంట్ విభాగంలో అప్లికేషన్ లింక్ అందుబాటులో ఉంటుంది.

BSNLలో ఉద్యోగం పొందడం ద్వారా మంచి జీతం, భద్రమైన ఉద్యోగ జీవితం, భవిష్యత్తు అవకాశాలు లభిస్తాయి. టెలికాం మరియు ఫైనాన్స్ రంగాల్లో ఆసక్తి ఉన్న అర్హులైన అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాన్ని వదులుకోకుండా సమయానికి దరఖాస్తు చేసుకోవడం మంచిది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కలను నెరవేర్చుకునేందుకు ఇది సరైన సమయమని చెప్పవచ్చు.

