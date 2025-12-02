English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ వైరల్‌ ప్లాన్‌.. భారీ డిమాండ్‌తో రూ.1 రీఛార్జ్‌ ప్యాక్‌ రీలాంచ్‌..!

BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ వైరల్‌ ప్లాన్‌.. భారీ డిమాండ్‌తో రూ.1 రీఛార్జ్‌ ప్యాక్‌ రీలాంచ్‌..!

BSNL Relaunches Viral Rs 1 Freedom Plan: బీఎస్ఎన్ఎల్ పండుగ చేసుకునే వార్త. కేవలం రూ.1 ఫ్రీడం ప్లాన్ రీ లాంఛ్ చేశారు. చాలామంది కస్టమర్లు రిక్వెస్ట్ మేరకు దీన్ని పునః ప్రారంభించారు. ఇందులో ఫ్రీ కాలింగ్ 30 రోజులపాటు డేటా కూడా ఉచితంగా పొందవచ్చు. బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న ఈ ప్లాన్ వివరాలను ఎక్స్ వేదికగా తెలిపింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ.1 అల్టిమేట్ ప్లాన్ దీని వాలిడిటీ 30 రోజులపాటు లభిస్తుంది.  రూపాయితో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే ప్రతిరోజు 2 జీబీ హై స్పీడ్ ఇంటర్నేషనల్ డేటాతో పాటు అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ దేశవ్యాప్తంగా పొందుతారు. అంతే కాదు నేషనల్ రోమింగ్ కూడా ఉచితం. ప్రతిరోజు 100 ఎస్ఎంఎస్ లు కూడా ఉచితంగా పొందుతారు.  

 అయితే బీఎస్ఎన్ఎల్ ఈ ప్లాన్ డిసెంబర్ ఒకటి నుంచి 31 వరకు పొడగించింది. దేశవ్యాప్తంగా దీన్ని రీలాంచ్‌ చేశారు. మొదటిసారి బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ సిమ్‌ కొనుగోలు చేసిన వారికి మాత్రమే ఈ బెనిఫిట్స్ లభిస్తాయి. రూపాయితో కొనుగోలు చేయాలి పాత కష్టమర్లు దీనికి అర్హులు కాదు.   

 మొదటిగా ఈ ప్లాన్ లో ఫ్రీడం ఆఫర్లో భాగంగా ఆగస్టు 1 నుంచి ఆగస్టు 31 వరకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అయితే సిమ్ కార్డు వినియోగదారులు ఎక్కువగా పెరిగిపోయారు. దీంతో 30 రోజుల వాలిడిటీ ప్లాన్ తో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా, 100 ఎస్ఎంఎస్ లు కూడా ఉచితంగా పొందుతారు.   

2025 డిసెంబర్ 31 వరకు ఈ ప్లాన్ ని పొడిగిస్తున్నట్లు తాజాగా ఎక్స్ వేదికగా ప్రకటించింది. ఇక బీఎస్ఎన్ఎల్ 100 జీబీ స్టూడెంట్ స్పెషల్ ప్లాన్ కూడా తీసుకువచ్చింది. ఇందులో 100 జీబీ ఇంటర్నెట్ డేటా పొందుతారు. అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ కేవలం రూ.251 కి మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.   

ఈ ప్లాన్‌ వ్యాలిడిటీ 28 రోజుల పాటు వర్తిస్తుంది. ప్రతిరోజు 100 ఎస్ఎంఎస్లు ఉచితంగా పొందుతారు. ఇక 2025 డిసెంబర్ 13 వరకు దీని వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. అంతేకాదు బీఎస్ఎన్ఎల్ కొత్తగా 4g టవర్స్ ఏర్పాటుకు టెండర్స్‌ ఆహ్వానించింది.  10 వేలకు పైగా టెండర్స్‌ వచ్చాయి.

