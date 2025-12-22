English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బంపర్‌ ధమాకా.. రూ.1 న్యూఇయర్‌ గిఫ్ట్‌ ప్లాన్‌, జియో ఎయిర్‌టెల్‌కు టఫ్‌ సిచువేషన్!

BSNL Rs 1 New Year Plan Details:‌ ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ బీఎస్ఎన్ఎల్ న్యూ ఇయర్, క్రిస్మస్ సందర్భంగా యూజర్లను ఆకట్టుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.  దీంతో జియో, ఎయిర్టెల్ కు బిగ్ షాక్ అని చెప్పొచ్చు. కొత్త యూజర్లను ఆకర్షించే దిశగా బీఎస్ఎన్ఎల్ అడుగులు వేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఫ్రీ సిమ్ ప్లాన్ మరోసారి పొడగించింది. క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ కానుకగా రూపాయికే 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ, అపరిమిత వాయిస్ కాల్, రోజు 2 జీబీ డేటా, 100 ఎస్ఎంఎస్లు ఉచితంగా అందించనుంది. ఈ ప్లాన్ సంబంధించి ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
 ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ భారత్ సంచార్ నిగమ్‌ లిమిటెడ్ (BSNL) ఇప్పటికే ఎన్నో ఆఫర్లతో యూజర్లను ఆకట్టుకుంటుంది. పెరిగిన టెలికం ధరల తర్వాత చాలామంది అందుకే బీఎస్ఎన్ఎల్ పోర్ట్ అయ్యారు. సెకండ్ సిమ్ ఆప్షన్ ఉంటే కచ్చితంగా బీఎస్ఎన్ఎల్ దీంతోపాటు బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ రీఛార్జ్ ఆఫర్స్ ఉంటున్నాయి.  

 అయితే బీఎస్ఎన్ఎల్ కొత్త యూజర్లను కూడా ఆకట్టుకునేందుకు కొత్త ప్లాన్ తీసుకువచ్చింది. బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ ఫ్రీ సిమ్ ప్లాన్ మరోసారి తీసుకోవచ్చింది. క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ కానుకగా రూపాయికే 30 రోజుల పాటు అపరిమిత వాయిస్ కాల్స్‌తోపాటు ప్రతిరోజు 2gb డేటా, 100 ఎస్ఎంఎస్‌లు ఉచితంగా అందించినట్లు పేర్కొంది.  

 ఇక సిమ్ ఉచితంగా లభించిన తర్వాత కేవలం రూపాయితో రీచార్జ్ చేస్తేనే పై ఫీచర్లు మీరు పొందవచ్చు. ఈ ఆఫర్ వచ్చే ఏడాది జనవరి 5వ తేదీ వరకు అందుబాటులో ఉండనుంది. బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న ఈ బంపర్ ప్లాన్‌తో జియో, ఎయిర్‌టెల్ కంపెనీలకు బిగ్ షాక్ అని చెప్పొచ్చు.  

 ప్రధానంగా ఫ్రీడమ్‌ ఆఫర్లు భాగంగా ఈ ప్లాన్ ను ప్రారంభించిన బీఎస్ఎన్ఎల్ ఆ తర్వాత దీన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంది. బీఎస్ఎన్ఎల్ ఈ విషయాన్ని ఎక్స్ వేదికగా తెలిపింది. మొదటగా 2025 అక్టోబర్ 31వ తేదీ వరకు వ్యాలిడిటీని ప్రకటించింది. తాజాగా క్రిస్మస్ న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్ వేడుకల్లో భాగంగా జనవరి 5వ తేదీ వరకు పొడగించింది.  

మీకు కూడా బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీలో ఈ సిమ్ కొనుగోలు చేస్తే ఈ ఫీచర్లను పొందవచ్చు. కేవలం రూపాయికే 30 రోజుల పాటు వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. సెకండ్ సిమ్ ఉండేవారికి బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు. మీ ఏరియాలో 5జీ సేవలు కూడా త్వరలో అందుబాటులో రానున్నాయి. బీఎస్ఎన్ఎల్ ఇప్పటికే 5జి సేవలు అందించేందుకు లక్ష టవర్లు ఏర్పాటు దిశగా వెళ్తుంది.

