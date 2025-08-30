English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

BSNL: ఎయిర్‌టెల్‌ జియోలకు నిద్ర లేకుండా చేస్తోన్న బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బంపర్‌ ప్లాన్‌.. రూ.151 కే 25 ఓటీటీలు

BSNL Rs 151 Plan: బీఎస్ఎన్ఎల్ సిమ్ ఉన్నవారికి బంపర్ ఆఫర్. ఎయిర్టెల్, జీయోలకు మించిన అద్భుతమైన ఆఫర్ తీసుకువచ్చింది. దీని ధర కేవలం రూ.151 మాత్రమే ఇందులో బీఎస్ఎన్ఎల్ ప్రీమియం ప్యాక్ కొన్ని ఓటీటీల యాక్సెస్ కూడా పొందవచ్చు. ఇందులో లైవ్ టీవీ ఛానల్స్ కూడా పొందుతారు. ఈ ప్యాక్ వివరాలు తెలుసుకుందాం
 
బీఎస్ఎన్ఎల్ బై ప్రీమియం ప్లాన్లు ఎక్స్ వేదికగా షేర్ చేసుకుంది. ఇది మొబైల్ సబ్స్క్రైబర్స్ కి బంపర్ ఆఫర్. ఇందులో 25 ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్స్‌తో పాటు 450 లైవ్ టీవీ ఛానల్ యాక్సెస్ పొందుతారు.  

 ఇక 2025 ఫిబ్రవరి నెలలో దీని పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ప్రారంభించారు. ఈ ప్యాక్ లో సోనీ లైవ్, జీ5 నెక్స్ట్,  చౌపాల్, డిస్కవరీ ఎపిక్ ఆన్, షిమోరో, ఆహా వంటి యాప్స్‌ యాక్సెస్ కూడా పొందవచ్చు దీని ద్వారా కేవలం రూ.151 మాత్రమే. దీని వ్యాలిడిటీ ఎప్పటి వరకు అనేది మాత్రం బిఎస్ఎన్ఎల్ ప్రకటించలేదు.  

 అయితే టెలికాం టాక్ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం దీని వ్యాలిడిటీ నెల రోజులు పాటు వర్తిస్తుంది. దీంతో పాటు బిఎస్ఎన్ఎల్ మరో రెండు ఓటిటి యాప్స్ ప్యాక్స్ ని కూడా ప్రారంభించింది. దీని ధర కేవలం రూ.28, రూ.29 మాత్రమే. దీని వ్యాలిడిటీ 30 రోజులు వర్తిస్తుంది. ఇది కేవలం బిఎస్ఎన్ఎల్ సబ్స్క్రైబర్స్ మాత్రమే వర్తిస్తుంది.  

ఇక పెరిగిన టెలికాం ధరల తర్వాత బిఎస్ఎన్ఎల్ రీఛార్జ్ ప్యాక్ ధరలను పెంచలేదు. ఈ నేపథ్యంలో వారికి మరింత బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో కస్టమర్లను ఆకట్టుకుంటుంది. ఇది జియో, ఎయిర్‌టెల్ కి బిగ్ షాక్ ఇస్తుంది.  

ఇప్పటికే ప్రధాన నగరాలలో బిఎస్ఎన్ఎల్ సేవలు పుంజుకున్నాయి. సెకండ్ సిమ్ ఉన్నవారికి ఎంతో బెనిఫిట్ అందిస్తుంది. బిఎస్ఎన్ఎల్ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఆఫర్లతో ఎక్కువ మంది ఈ టెలికాం కంపెనీ వైపు ఆకర్షితులవుతున్నారు.

