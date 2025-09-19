English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ రూ.199 ప్లాన్‌..హై స్పీడ్‌ 2 జీబీ డేటా, 100 ఎస్‌ఎంఎస్‌లు ఉచితం

BSNL Rs 199 Plan: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ కొత్త ప్లాన్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్స్‌ పరిచయం చేస్తోంది. రూ.199 తో తక్కువ ధరలో రీఛార్జీ ప్లాన్‌తో అనేక లాభాలు ఉన్నాయి. ఇది ప్రైవేటు దిగ్గజ జియో, ఎయిర్‌టెల్‌కు గట్టి పోటీ ఇస్తోంది. ఇందులో హైస్పీడ్‌ డేటా లభిస్తుంది.
 
రూ.199 బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌ 100 ఎస్‌ఎంఎస్‌లు ప్రతిరోజూ పొందుతారు. 2 జీబీ హై స్పీడ్‌ ఇంటర్నెట్‌ డేటాతో పొందుతారు. ప్లాన్‌ రీఛార్జీపై 2 శాతం తగ్గింపు కూడా పొందుతారు. ఈ 2 జీబీ డేటా పూర్తిగా అయిపోయినా 40 కేబీపీఎస్‌ ఇంటర్నెట్‌ డేటా లభిస్తుంది.  

ఈ రీఛార్జీ ప్లాన్‌ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంటుంది. దీంతోపాటు బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ సెల్ప్‌ కేర్‌ యాప్‌లో కూడా సులభంగా పొందవచ్చు.  

దిగ్గజ ఎయిర్‌టెల్‌, జియోల కంటే కూడా బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌  రీఛార్జీ ప్లాన్‌ తక్కువ ధరలోనే ఉంటుంది. రూ.107 కే బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ ప్లాన్స్‌ ప్రారంభం అవుతాయి. 3 జీబీ హై స్పీడ్‌ డేటా, 200 ఉచిత వాయిస్‌ నిమిషాలు కూడా పొందుతారు.  

బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ ఈ ప్లాన్‌ వ్యాలిడిటీ 35 రోజులపాటు వర్తిస్తుంది. ఇందులో 200 నిమిషాలు ఉచితంగా కాలింగ్‌ నిమిషాలు పొందుతారు. ఇది ఏ ప్రైవేటు దిగ్గజ కంపెనీ కూడా అందించని బెనిఫిట్స్‌ లభిస్తున్నాయి.  

రూ.141 ప్లాన్‌తో 1.5 జీబీ డేటా ప్రతిరోజూ కూడా పొందుతారు. ఇందులో అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌, 200 ఎస్‌ఎంఎస్‌లు ఉచితంగా పొందుతారు. దీని వ్యాలిడిటీ 30 రోజులపాటు వర్తిస్తుంది.  

