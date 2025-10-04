English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

BSNL: రూ.225 కే ప్రతిరోజూ 2.5 జీబీ డేటా.. ఈ రీఛార్జీ ప్లాన్‌ గురించి తెలిస్తే పరుగెత్తుకుని వెళ్లి కొనేస్తారు..

BSNL Rs 225 Plan: ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ భారత్ సంచార్‌ నిగం లిమిటెడ్ (BSNL) ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీలకు పోటీ ఇస్తోంది. ఇందులో అద్భుతమైన రీఛార్జ్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీంతో ఎక్కువ మంది ఈ బీఎస్ఎన్ఎల్ సిమ్‌ ఉపయోగిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ భారత్ సంచార్‌ నిగమ్ లిమిటెడ్ ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీలకు పోటీ ఇస్తోంది. ఇందులో అద్భుతమైన రీఛార్జ్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. రూ.225 ప్లాన్‌ గురించి తెలిస్తే ఎగిరి గంతేస్తారు. 
 
బీఎస్ఎన్ఎల్ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో ఎన్నో రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ అందుబాటులో తీసుకువచ్చింది. అందులో భాగంగా ఇది ఎయిర్‌టెల్, జియోకి సైతం పోటీ అందిస్తుంది. అయితే బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ.225 రీఛార్జ్ ప్లాన్ గురించి తెలిస్తే ఎగిరి గంతేస్తారు. ఈ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో ఉండే ఈ రీఛార్జి ప్లాన్ కేవలం రూ.250 లోపే వస్తుంది   

 రూ.250 లోపు మాత్రమే ఉంది. అంటే రోజుకు రూ.7.50 రూపాయలు పడుతుంది. ఇది 30 రోజులపాటు వ్యాలిడిటీ వస్తుంది. ప్రతిరోజు 2.5 జీబీ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా, లోకల్, ఎస్‌టీడీ కాలింగ్ ఏ నెట్వర్క్ అయినా చేసుకోవచ్చు. ప్రతిరోజు 100 ఎస్ఎంఎస్ లు కూడా ఉచితం  

బీఎస్ఎన్ఎల్ డేటా పూర్తిగా అయిపోయిన తర్వాత 40 కేబీపీఎస్ నెట్ పొందుతారు. రూ. 225 కి లభించే ఈ ప్లాన్ అత్యంత చీప్ డేటా ఎక్కువగా వినియోగించే వారికి ఇది ఎంతో బెస్ట్ ప్లాన్. ఇంత ధరలో ఏ ప్రైవేట్ దిగ్గజ కంపెనీలు కూడా దరిదాపుల్లో లేవు.   

బీఎస్ఎన్ఎల్ లో లాంగర్ వ్యాలిడిటీ, షార్టర్‌  వ్యాలిడిటీ వచ్చే ప్లాన్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. రూ. 199 తో రీచార్జ్ చేసుకుంటే మీరు 2gb హై స్పీడ్ డేటా డైలీ పొందుతారు. ఇందులో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ 30 రోజులపాటు వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. ఇంకా ఎస్ఎంఎస్ సౌకర్యం కూడా ఉంది.  

రూ. 197 ప్లాన్ తో 70 రోజుల వ్యాలిడిటీ పొందుతారు. ఇందులో 2gb హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ ఎస్ఎంఎస్ 15 రోజులపాటు పొందుతారు. మిగతా 55 రోజులు మీ సిమ్ యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. 50 ఎంబీ ప్రతిరోజు పొందుతారు. ఇప్పటికే బీఎస్ఎన్ఎల్ అధికారికంగా 4జీ నెట్‌వర్క్ కూడా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మీదుగా స్వదేశీ 4జీ స్టార్ట్ చేశారు.

