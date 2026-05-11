BSNL New Recharge Plan 2026: ప్రభుత్వ టెలికాం సంస్థ BSNL తమ కస్టమర్ల కోసం మరో కొత్త రీచార్జ్ ప్లాన్ను తీసుకువచ్చింది. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ డేటా కావాలనుకునే వారికి ఈ ప్లాన్ చాలా బాగా ఉపయోగపడనుంది. ముఖ్యంగా సెకండరీ సిమ్గా BSNL ఉపయోగిస్తున్న కస్టమర్లను ఆకర్షించేందుకు ఈ ఆఫర్ తీసుకొచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
BSNL కొత్త రూ.225 ప్లాన్లో కస్టమర్లకు రోజుకు 2.5GB హైస్పీడ్ డేటా అందిస్తున్నారు. ఈ ప్లాన్కు మొత్తం 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. అంటే మొత్తం నెలకు 75GB వరకు డేటా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇది మాత్రమే కాదు.. ఈ ప్లాన్లో అన్లిమిటెడ్ వాయిస్ కాల్స్ కూడా అందిస్తున్నారు. అలాగే రోజుకు 100 ఎస్ఎంఎస్లు కూడా లభిస్తాయి. తక్కువ ధరలో డేటా, కాలింగ్ రెండూ కావాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఎంపికగా మారనుంది.
ప్రస్తుతం చాలా మంది రెండు సిమ్లు ఉపయోగిస్తున్నారు. ఒకటి ప్రధాన నెట్వర్క్ కోసం, మరొకటి డేటా లేదా అదనపు కాలింగ్ కోసం వాడుతున్నారు. అలాంటి వారికి BSNL కొత్త ప్లాన్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
ముఖ్యంగా ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు చేయకుండా నెల మొత్తం ఇంటర్నెట్ వాడాలనుకునే స్టూడెంట్స్, ఉద్యోగులు ఈ ప్లాన్పై ఆసక్తి చూపే అవకాశం ఉంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా BSNL నెట్వర్క్ ఉపయోగించే వారికి ఈ ఆఫర్ మంచి ప్రయోజనం అందించనుంది.
ఇటీవల జియో, ఎయిర్టెల్, వీఐ వంటి ప్రైవేట్ టెలికాం కంపెనీలు రీచార్జ్ ధరలను పెంచిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో BSNL తక్కువ ధరలో మంచి బెనిఫిట్స్ ఇస్తూ కస్టమర్లను ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేస్తోంది.
రూ.225కే రోజుకు 2.5GB డేటా ఇవ్వడం ప్రస్తుతం మార్కెట్లో మంచి ఆఫర్గా చెప్పొచ్చు. దీంతో మరింత మంది వినియోగదారులు BSNL వైపు మొగ్గు చూపే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.