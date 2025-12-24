English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
BSNL: బీఎస్ఎన్‌ఎల్‌ బంపర్‌ ప్లాన్‌.. రూ.251 రీఛార్జీ చేస్తే 100 జీబీ, 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ..!

BSNL Rs 251 Plan Details: ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ భారత్ సంచార్‌ నిగమ్‌ లిమిటెడ్ (BSNL) న్యూ ఇయర్ ఆఫర్ ప్రకటిస్తోంది. బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్ వరుస ఆఫర్లతో హోరెత్తిస్తోంది. 30 రోజుల వాలిడిటీ ప్లాన్ కేవలం రూ.251 అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇందులో 100 జీబీ డేటా అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ తో పాటు ఫ్రీగా బైటీవీ యాక్సెస్‌ కూడా పొందుతారు. ఈ ప్లాన్ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 
బీఎస్ఎన్ఎల్ మైండ్ బ్లోయింగ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ అని చెప్పవచ్చు. ఈ కాలంలో రీఛార్జ్‌ ప్లాన్‌ కావాలంటే దగ్గర దగ్గరగా రూ.300 రీఛార్జ్ చేయాల్సిందే. నెల రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్ పొందలేము. అయితే బీఎస్ఎన్ఎల్ ఏకంగా రూ.251 రీఛార్జ్ చేపిస్తే 100 జీబీ డేటా 30 రోజుల వాలిడిటీ ప్లాన్ ని అందిస్తోంది.   

బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ.251 ప్లాన్ తో రీఛార్జ్ చేస్తే అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ తో పాటు 100 జీబీ డేటా ఫ్రీగా బై టీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా వీక్షించవచ్చు. ఈ ఆఫర్ జనవరి 31 వరకు అందుబాటులో ఉంటుందని ప్రకటించింది.  

బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ.251 డేటా ఓచర్ కూడా గతంలో పరిచయం చేసింది. ఇందులో కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్ అందుబాటులో ఉండవు. కానీ వ్యాలిడిటీ 60 రోజుల పాటు ఉంటుంది. ఇది కేవలం 250gb హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేట ప్లాన్. ఐపిఎల్ సమయంలో ఈ ప్లాన్‌ పరిచయం చేశారు.  

 అయితే బీఎస్ఎన్ఎల్ బంపర్ ఆఫర్‌లో భాగంగా రూపాయికి రీఛార్జ్ ప్లాన్ కూడా తీసుకువచ్చింది. కొత్తగా సిమ్ కొనుగోలు చేసే వారికి ఇది వర్తిస్తుంది. క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ కానుకగా రూపాయికి 30 రోజుల అపరిమిత వాయిస్ కాల్స్, 2జీబీ, డేటా 100 ఎస్ఎంఎస్లు పొందుతారు.  

 ఎన్ని ఆఫర్లు ప్రకటించినా కానీ నెట్‌వర్క్ అందుబాటులో ఉండట్లేదని కస్టమర్లు వాపతున్నారు. బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ 4జీ, 5జీ నెట్‌వర్క్ బలోపేతం దృష్టి పెట్టాలని సూచిస్తున్నారు. అయితే ఇప్పటికే 4జీ సేవలను కూడా బీఎస్ఎన్ఎల్ ప్రారంభించింది 5 జీ దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.  

