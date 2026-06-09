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BSNL Recharge Plan: బీఎస్ఎన్ఎల్ యూజర్ల కోసం చీపెస్ట్ ప్లాన్.. రోజుకు 3జీబీ డేటాతో 365 రోజులు ఎంజాయ్

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 09, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:52 PM IST

BSNL Recharge Plan: బీఎస్ఎన్ఎల్ యూజర్ బేస్ పెంచుకునే దిశగా సరికొత్త ప్లాన్లను ప్రవేశపెడుతోంది. తాజాగా బీఎస్ఎన్ఎల్ ఓ ప్లాన్‌ని ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ప్లాన్‌లో భాగంగా ఒకసారి రీఛార్జ్ చేశారంటే చాలు.. ఏడాది పొడవునా ప్రతిరోజూ 3GB డేటాను ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. పూర్తి వార్షిక రీఛార్జ్ ప్లాన్ వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
 

BSNL Rs 2799 Prepaid Plan 1/5

బీఎస్ఎన్ఎల్ బంపర్ ఆఫర్

భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ బీఎస్ఎన్ఎల్ తన కస్టమర్లకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది. లక్షలాది మంది యూజర్ల కోసం అన్‌లిమిటెడ్ కాలింగ్ డేటాతో సహా అద్భుతమైన రీఛార్జ్ ప్లాన్‌లను అందిస్తోంది. ప్రైవేట్ టెలికం కంపెనీల ప్లాన్‌ల కన్నా ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ అందించే అనేక చౌకైన రీఛార్జ్ ప్లాన్‌లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇప్పుడు తాజాగా మరో సరసమైన ప్లాన్‌ని బీఎస్ఎన్ఎల్ తీసుకొచ్చింది.  

BSNL Recharge Plan2/5

బీఎస్ఎన్ఎల్

బీఎస్ఎన్ఎల్ ఎక్స్ వేదికగా ఈ కొత్త ప్లాన్‌ ప్రకటించింది. ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్ ధర రూ. 2799 మాత్రమే. ప్లాన్ బెనిఫిట్స్ విషయానికొస్తే.. యూజర్లకు 365 రోజుల ఫుల్ వ్యాలిడిటీని అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ ఫ్రీ నేషనల్ రోమింగ్‌తో పాటు దేశంలోని ఎక్కడికైనా అన్‌లిమిటెడ్ కాలింగ్‌ చేసుకోవచ్చు.  

BSNL Rs 2799 Prepaid Plan 3/5

బీఎస్ఎన్ఎల్ బంపర్ ఆఫర్

ఈ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ కింద ప్రతిరోజూ 3GB హై-స్పీడ్ డేటా పొందవచ్చు. యూజర్లు మొత్తం 1095GB డేటా అందుతుంది. అదనంగా, ప్రతిరోజూ 100 ఫ్రీ SMS బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఈ లాంగ్ వ్యాలిడిటీ ప్లాన్ తీసుకుంటే నెలవారీగా రీఛార్జ్ చేయాల్సిన పని ఉండదు.  

BSNL Recharge Plan4/5

బీఎస్ఎన్ఎల్ బంపర్ ఆఫర్

బీఎస్ఎన్ఎల్ ఇటీవలే రూ. 51కే సింగిల్ కొత్త ప్లాన్‌ ప్రవేశపెట్టింది. ఈ సరసమైన ప్లాన్ యూజర్లకు దేశంలో ఎక్కడికైనా అన్ లిమిటెడ్ కాలింగ్‌ను అందిస్తుంది. ఫ్రీ నేషనల్ రోమింగ్ బెనిఫిట్ కూడా అందిస్తుంది. ఈ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌తో బీఎస్ఎన్ఎల్ ప్రతిరోజూ 2GB హై-స్పీడ్ డేటా, 100 ఫ్రీ ఎస్ఎంఎస్ బెనిఫిట్స్ కూడా అందిస్తుంది.  

BSNL Recharge Plan5/5

బీఎస్ఎన్ఎల్

ఈ ప్లాన్ 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. మొత్తం 56GB డేటా వాడుకోవచ్చు. అయితే, ఈ లిమిటెడ్ ఆఫర్ జూన్ 30, 2026 వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈలోగా రీఛార్జ్ చేసుకుంటే ఫుల్ బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చు.  

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